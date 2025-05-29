Почему россияне стали чаще приобретать подержанные автомобили. Дилеры рассказывают все причины.

В последний месяц в России было реализовано более 509,7 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 13,7% превысило показатель марта. Это приблизительно соответствует уровню продаж апреля прошлого года. По информации издания "Автостат", спрос на подержанные машины увеличился благодаря неизменным ключевым ставкам и стабильности валютного курса.

Как отметили представители автомобильных компаний "Автодом" и "АвтоСпецЦентр", росту спроса способствовали стабильные экономические показатели, сезонный фактор, а также активное снижение цен продавцами. По мнению директора департамента автомобилей с пробегом этих компаний Андрея Гришакова, рынок подержанных автомобилей будет демонстрировать позитивную динамику. Он добавил, что ключевым моментом, способным повлиять на спрос, остаются ставки по кредитам и валютные курсы.

Согласно заместителю генерального директора по подержанным автомобилям в компании "Авилон" Роману Титову, небольшое усиление спроса на вторичном рынке обусловлено демпинговыми ценами продавцов и сезонным активизированием покупательской способности. Тем не менее, рынок наводняют все больше подержанных машин, привезенных в страну по альтернативным каналам.

Ожидается, что в мае текущего года продажи подержанных авто на рынке останутся на уровне апреля. Дилеры будут продолжать реализацию по низким ценам, чтобы уменьшить складские запасы. Роман Титов не стал делать долгосрочных прогнозов, отметив лишь, что нестабильная ситуация на рынке создает сложности для автодилеров из-за роста финансовой нагрузки и увеличения процентных ставок.

Титов подчеркнул, что спрос на подержанные автомобили с ценой выше 5 млн рублей остается низким. Покупатели также начали предъявлять более строгие требования к состоянию машин, вне зависимости от пробега и года выпуска.

Ранее стало известно, что в России уменьшилось количество автомобилей, выставленных на продажу с залогами. По данным сервиса "Автокод", число подержанных автомобилей с обременениями сократилось на 21%, с более чем 16,6 тыс. штук в период с марта по апрель до 13,2 тыс. штук.

Автор: Иван Бахарев