Почему все меньше покупают известные мотоциклы КТМ

Крупнейшие производители мототехники находятся в тяжелом положении из-за общего кризиса в отрасли. Закрытые заводы, убытки и сокращения производства стали обыденным явлением. Австрийская компания KTM оказалась в одной из самых трудных ситуаций среди западных производителей. В их складах скопилось более 265 тыс. мотоциклов, которые не могут быть проданы в условиях кризиса.

Долг компании перед кредиторами достигает 3 млрд долларов. Официальные данные о плачевном положении KTM появились на фоне судебных заседаний о банкротстве. Сложности стали явны даже при попытках ввести на рынок России флагманскую модель мотоцикла мощностью в 173 л.с.

Еще недавно компания показывала приличные результаты и увеличивала объемы производства. Однако стратегия оказалась неудачной — продажи начали стремительно падать. Руководитель КТМ Штефан Пьер принимал решения об увеличении объемов производства, даже несмотря на падение спроса.

Правительство Австрии предлагает реструктуризировать долг компании, чтобы избежать массовых увольнений на предприятиях KTM. Важную роль в решении проблем бренда сыграет индийский холдинг Bajaj, владеющий почти половиной акций KTM. Он планирует увеличить свою долю, выкупив акции у компании Pierer Mobility, на которую насчитывается Штефан Пьер.

КТМ — австрийский бренд, специализирующийся на производстве мотоциклов, велосипедов и суперкаров. О новых разработках фирмы, таких как KTM 1390 Super Duke GT, сообщалось ранее — ожидается, что они появятся у дилеров весной 2025 года.