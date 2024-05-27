Загадочный внедорожник Ford: почему его никогда не видел никто

Великолепный музей Генри Форда, расположенный в Дирборне, штат Мичиган, считается одним из самых крупных в мире. Однако не все автомобили могут быть выставлены для публичного обозрения из-за ограниченного доступа к складскому помещению. Недавно журналистам Top Gear удалось раскрыть секретный тайник с автомобилями "Голубого овала", среди которых оказался Alpe.

Уникальный автомобиль начал свое существование как Ford Escort, прежде чем компания Ghia превратила его в небольшой квадратный кроссовер, который предвосхитил появление Pontiac Aztek. Первоначально концепт был представлен в 1996 году на фиктивном Туринском автосалоне, а затем в измененном дизайне был показан на Детройтском автосалоне в 1998 году. Спустя некоторое время BMW продала Land Rover компании Ford, предоставив доступ к небольшому внедорожнику Freelander.

Alpe был оснащен 2,0-литровым атмосферным бензиновым двигателем и полным приводом. У автомобиля была увеличенная клиренс, большие 17-дюймовые колеса, бордовая панель приборов, прозрачная крыша из плексигласа и обивка сидений, изготовленная частично из переработанных пластиковых бутылок.

Недавно в центре внимания оказалась компания Ford, так как их дизельные двигатели подозреваются в неисправностях, которые могут привести к травмам. Агентство NHTSA получило 27 жалоб от владельцев грузовиков Ford Super Duty с 6,7-литровыми дизельными моторами V8 о протекании топлива. В настоящее время федеральные власти расследуют инциденты, связанные с возгоранием дизельных двигателей серии F и четырьмя травмами, произошедшими в результате этих инцидентов.