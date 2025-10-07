Причины быстрого износа шин: мнение производителя

Специалисты российского шинного производителя Ikon Tyres рассказали о ключевых причинах преждевременного износа автомобильных шин. Как отмечают эксперты, такие проблемы могут быть связаны с техническими неисправностями машины, неправильным давлением в покрышках, а также с агрессивной манерой вождения.

В компании выделяют, что одной из основных причин ускоренного износа служит некорректная настройка углов развала и схождения колес. В подобных случаях шины начинают изнашиваться неравномерно, зачастую сильнее с одной стороны. Также на состояние покрышек негативно влияет неисправная подвеска или проблемы с тормозной системой автомобиля.

Еще одной частой причиной называют несоблюдение оптимального давления в шинах. Если шины перекачаны, быстрее изнашивается центральная часть протектора, что ухудшает управляемость и тормозные характеристики автомобиля. Недокачанные покрышки, напротив, сильнее нагреваются из-за трения с дорогой и истираются по краям.

По словам представителей Ikon Tyres, ускорить износ шин может и стиль вождения. Частые резкие старты, интенсивные торможения и наезды на препятствия приводят к тому, что покрышки приходят в негодность гораздо быстрее.

Тем временем, ранее издание «Автоновости дня» рассказывало о рисках эксплуатации автомобилей с изношенными шинами. Как отмечал Николай Погуляев, руководитель автосервиса Fit Service, подобная практика представляет угрозу для безопасности участников дорожного движения.

Автор материала: Иван Бахарев