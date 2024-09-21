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Трансформация LADA: почему автомобили стали менее российскими. Официальное заявление от АвтоВАЗа

Последние данные, представленные Минпромторгом, свидетельствуют о снижении уровня локализации моделей LADA к 2024 году. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью для издания РБК.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
21.09.2024, 17:32·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Последние данные, представленные Минпромторгом, свидетельствуют о снижении уровня локализации моделей LADA к 2024 году. Об этом рассказал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью для издания РБК.

Интервьюер напомнил, что в начале текущего года уровень локализации LADA Vesta составлял 5471 балл, а к июню этот показатель упал до 5002 баллов. У LADA Granta за тот же период баллы уменьшились с 5054 до 4293, а у внедорожников Niva снижение локализации составило от 5206 до 4393 за три месяца, а если рассматривать только Niva Travel, то с 4626 до 4393 баллов.

По словам Максима Соколова, причина снижения локализации связана с техническими изменениями, включая использование японского вариатора Jatco на LADA Vesta и классического «автомата» Jatco на Granta. Также он упомянул о снижении доли, получаемой за НИОКР, влияющем на общий балл локализации.

«Мы тратим денег на НИОКР больше, а из-за увеличения объемов производства «вес» этих баллов для нас снижается. Поэтому мы предлагаем начислять баллы за НИОКР, базируясь на абсолютных цифрах вложений. Арифметика должна быть простой: вложил больше денег в НИОКР, получил больше баллов», — пояснил глава компании.

Недавно «АвтоВАЗ» перешел на использование отечественной системы динамической стабилизации курсовой устойчивости (ESC) на LADA Vesta, заменив аналогичную систему от Bosch. Эта система производится на заводе «Пегас» в Костроме компанией «Итэлма» и объединяет несколько функций, улучшающих безопасность и управляемость автомобиля.

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