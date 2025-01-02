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Власть считает, что для автопрома 2025 год может оказаться более сложным, чем 2024.

Автопром в 2025 году: вызовы и перспективы. Рекорды и проблемы отрасли. Что ожидать автопрому в ближайшем будущем? Ответы министра и анализ ситуации на рынке.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.01.2025, 18:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Следует констатировать, что правительство не определилось с ясной стратегией развития автопрома. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью для информагентства ТАСС подчеркнул, что отрасль столкнулась с серьезными вызовами, на фоне всех своих достижений. Он предупредил, что к концу 2025 года автопрому грозит замедление темпов производства, что негативно скажется на спросе из-за высоких цен на отечественные автомобили.

Несмотря на это, в автопроме зафиксированы внушительные рекорды. С начала 2024 года производство автомобилей стремительно возросло. По оценкам, объем производства по стране к концу года может превысить 950 тыс. единиц, что на 31% больше, чем в 2023 году. Реализация автомобилей, произведенных в России по итогам 2024 года, увеличилась на 30%, общий объем продаж приблизился к отметке 1,7 млн. штук, что на 44% больше, чем годом ранее.

Успехи 2024 года бросаются в глаза после кризиса 2022 года. Но перспективы на следующий год выглядят неоднозначно. Министр отметил, что в ноябре продажи снизились на треть, что может предвещать сложности в 2025 году.

Долгосрочные перспективы автопрома зависят не только от внутренних факторов, но и от политики Центробанка. Повышение учетной ставки ЦБ может осложнить ситуацию в отрасли и снизить рентабельность предприятий. Ожидаемый рост обрабатывающих производств также может оказаться под угрозой, что создает неопределенность как для производителей, так и для потребителей.

Повышение утильсбора, предпринимаемое с начала года, окажет как положительное воздействие на отечественных производителей, так и негативно скажется на кошельках покупателей. Надежда на "серый" импорт сохраняется, но сдерживание импорта и ограничительные меры вряд ли принесут ощутимые результаты в усложненных экономических условиях.

На данный момент прогнозы на 2025 год неутешительны, и только решения власти могут повлиять на будущее автопрома. От того, как будут приниматься решения, зависит, станет ли автомобиль в следующем году предметом роскоши или просто средством передвижения.

Уточнения

Автомобильная промышленность — отрасль промышленности, которая производит безрельсовые транспортные средства, в основном с двигателями внутреннего сгорания.

Заглавное фото: РИА новости.

Ранее наш портал рассказывал о неспособности российского автопрома эффективно реализовывать автомобили.

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