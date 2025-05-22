Преимущества и недостатки автомобиля Honda Vezel в цене 4,5 млн рублей: обзор Autonews

Портал Autonews сообщил о новом кроссовере Honda Vezel, который пришел на смену модели HR-V, ранее продававшейся официально в России. Теперь в стране доступны более современные автомобили.

Кроссовер третьего поколения имеет стильный купеобразный силуэт, 18-дюймовые диски и традиционный салон с физическими кнопками. Важно отметить, что основные элементы управления выполнены в виде обычных клавиш, что делает интерьер более классическим, без больших экранов и сенсоров. В автомобиле предусмотрена беспроводная зарядка для гаджетов и USB-порты для задних пассажиров.

Сиденья в автомобиле комфортные и имеют многофункциональные регулировки. Задние сиденья удобно трансформируются, что обеспечивает ровную погрузочную площадку при складывании спинок. Такая особенность не встречается у всех конкурентов модели.

Подвеска Honda Vezel оказалась довольно жесткой, что приводит к ощутимым толчкам на неровностях. Однако при увеличении нагрузки ход становится более мягким. На ровных дорогах автомобиль демонстрирует отличное управление и стабильность в поворотах.

Фото: Carsweek.ru

Автомобиль оснащен 124-сильным двигателем объемом 1,5 литра в паре с вариатором и передним приводом. Хотя характеристики немного скромные, для повседневного использования динамичности хватает. Для любителей более активного вождения предусмотрен спортивный режим. Расход топлива составляет в среднем 6,3 литра.

Honda Vezel предлагает широкий и сбалансированный набор опций. На автомобиль распространяется трехлетняя гарантия или 100 000 километров пробега. Базовая модель доступна за 4,5 миллиона рублей, в то время как максимально оснащенный вариант стоит 5,1 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Также было объявлено о появлении в российских автосалонах электрического кроссовера Honda e:NS1, цена которого начинается от 3,29 миллионов рублей.

Фото: Drom