Преимущества и недостатки автомобиля Honda Vezel в цене 4,5 млн рублей: обзор Autonews

Портал Autonews сообщил о новом кроссовере Honda Vezel, который пришел на смену модели HR-V, ранее продававшейся официально в России. Теперь в стране доступны более современные автомобили.
Кроссовер третьего поколения имеет стильный купеобразный силуэт, 18-дюймовые диски и традиционный салон с физическими кнопками. Важно отметить, что основные элементы управления выполнены в виде обычных клавиш, что делает интерьер более классическим, без больших экранов и сенсоров. В автомобиле предусмотрена беспроводная зарядка для гаджетов и USB-порты для задних пассажиров.
Сиденья в автомобиле комфортные и имеют многофункциональные регулировки. Задние сиденья удобно трансформируются, что обеспечивает ровную погрузочную площадку при складывании спинок. Такая особенность не встречается у всех конкурентов модели.
Подвеска Honda Vezel оказалась довольно жесткой, что приводит к ощутимым толчкам на неровностях. Однако при увеличении нагрузки ход становится более мягким. На ровных дорогах автомобиль демонстрирует отличное управление и стабильность в поворотах.
Автомобиль оснащен 124-сильным двигателем объемом 1,5 литра в паре с вариатором и передним приводом. Хотя характеристики немного скромные, для повседневного использования динамичности хватает. Для любителей более активного вождения предусмотрен спортивный режим. Расход топлива составляет в среднем 6,3 литра.
Honda Vezel предлагает широкий и сбалансированный набор опций. На автомобиль распространяется трехлетняя гарантия или 100 000 километров пробега. Базовая модель доступна за 4,5 миллиона рублей, в то время как максимально оснащенный вариант стоит 5,1 миллиона рублей.
Также было объявлено о появлении в российских автосалонах электрического кроссовера Honda e:NS1, цена которого начинается от 3,29 миллионов рублей.
Фото: Drom