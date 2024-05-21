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Развитие бренда: Chery активно регистрирует новые торговые марки для автомобилей в России.

В базе ФИПС появились графические изображения новых торговых наименований от китайского автопроизводителя Chery - Lucano и Exlantix.Марка Exlantix считается аналогом китайского Sterra. Под брендом Exlantix представлены седан ES и кроссовер ET.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.05.2024, 14:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В базе ФИПС появились графические изображения новых торговых наименований от китайского автопроизводителя Chery - Lucano и Exlantix.

Марка Exlantix считается аналогом китайского Sterra. Под брендом Exlantix представлены седан ES и кроссовер ET. Для российского рынка анонсирован Exlantix ES, первые продажи которого запланированы на этот летний сезон.

Пока информация о том, какие модели будут выпускаться под маркой Lucano, отсутствует. Существует вероятность того, что эти автомобили не появятся в России, а регистрация бренда Lucano просто является шагом китайского автопроизводителя для обеспечения себя легально. По дизайну название Lucano напоминает Jaecoo. Специалисты полагают, что на определенных региональных рынках автомобили Jaecoo могут быть представлены под маркой Lucano.

Недавно Chery также зарегистрировала ещё один бренд с интересным названием - Couggo.

Фото: Carsweek.ru

Как ранее сообщал наш ресурс, на территории России были представлены две новые версии китайского кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max 2024 года выпуска с передним приводом.

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