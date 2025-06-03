Стоимость поездок увеличится: в России поднимутся цены на такси

По мнению председателя Общественного Совета по развитию такси Ирины Зариповой, цены на поездки на такси могут вырасти на 30% из-за нового закона о локализации автомобилей. Такой прогноз был подтвержден аналитическим агентством «Автостат».

"Замена автопарка требует значительных затрат в условиях высоких ставок, дорогого обслуживания и роста цен на запчасти. Эти расходы повлияют на конечную стоимость услуг и приведут к увеличению тарифов", — пояснила Зарипова.

Шеф-редактор Радио «Автодор» Игорь Моржаретто считает, что рост цен на такси будет вызван не только законом о локализации, но и общей экономической ситуацией в стране, включая высокие цены на автомобили и кредиты.

Специалисты отмечают возможное дальнейшее увеличение цен на такси, но конкретные цифры пока не называют. Представитель сервиса «Максим» Павел Стенников сообщил, что все расчеты остаются в процессе и включают в себя различные факторы, включая ремонт, расходы и доходы.

"Пассажиры будут платить за локализацию. Но возможно, что маленький рынок такси в регионах может сократиться, и пассажиры предпочтут обращаться к частным водителям", — предположил Стенников.

Операционный директор «Ситимобил» Даниил Курашев считает, что резкого роста тарифов в ближайшее время не ожидается, так как автопроизводители могут расширить ассортимент машин для такси и появятся новые госпрограммы поддержки.

Президент России подписал закон о локализации автомобилей для такси, согласно которому с начала марта 2026 года разрешено будет использовать только отечественные автомобили. Недавно «Авито» запустило сервис онлайн-бронирования автомобилей для такси в Москве и Санкт-Петербурге, который поможет таксопаркам находить водителей и облегчит процесс работы.

Автор: Иван Бахарев