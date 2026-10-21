Для установки зарядных устройств для электромобилей под тротуарами больше не потребуется разрешение на строительство

Владельцам полностью электрических автомобилей больше не потребуется разрешение на установку зарядных устройств, кабели от которых проходят под тротуаром от дома к машине. Об этом объявило правительство.

По данным Department for Transport (DfT), новое правило позволит водителям электромобилей сэкономить до £300 на установке домашней зарядки. Кроме того, люди без парковки на территории своего участка смогут пользоваться более дешёвой бытовой электроэнергией вместо сравнительно дорогой сети общественных зарядных станций.

В декабре 2024 года DfT опубликовал рекомендации по решениям для зарядки электромобилей через тротуар. Ведомство предложило два варианта: кабельные каналы, встроенные в покрытие, и стационарные кабели, проложенные под тротуаром. Для второго варианта с сегодняшнего дня разрешение на строительство не требуется.

В сентябре в Великобритании продали рекордные 99,199 электромобилей с аккумуляторными батареями, говорится в данных SMMT. При этом около 40 процентов домов в стране не имеют подъездной дороги или парковочного места. Необходимость подавать заявление на прокладку кабеля под тротуаром считалась серьёзным препятствием для многих людей, планирующих перейти на электромобиль.

Главный исполнительный директор EVA England Vicky Edmonds заявила: “Our research found that 60 per cent of petrol and diesel drivers without off-street parking would never consider an EV.”

Глава отдела политики RAC Simon Williams приветствовал решение и назвал его “much-needed step in the right direction to make charging fairer and accessible for all”. Однако он добавил: “While all this sounds good on paper, it’s important to remember that for the millions of households in the UK that don’t have driveways, the reality is that there is of course no guarantee of being able to park in front of their own home within reach of their charging cable.”

Обычно установка домашнего зарядного устройства обходится в £800 to £1,200. Для дополнительных работ, связанных с прокладкой кабеля под тротуаром, требуется примерно вдвое большая сумма.

Чтобы ускорить распространение электромобилей в Великобритании, правительство также запустило две консультации. Они должны обеспечить оснащение новых зданий зарядными устройствами. Кроме того, власти рассматривают обязательные требования для арендодателей и владельцев недвижимости, которые усложнят отказ арендаторам в установке зарядок.