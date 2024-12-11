Pirelli: В январе 2026 года состоятся испытания шин

В компании Pirelli выразили удовлетворение результатами тестов шин в Абу-Даби. Проведенные испытания резины для сезона 2026 года, когда запланированы изменения, начнутся уже в январе.

Марио Изола, руководитель отдела Pirelli Motorsport, поделился мнением: "Тесты были очень полезными, позволив нам увидеть в действии всю новую линейку составов, омологированных для следующего сезона, за исключением C1".

Условия на трассе были благоприятными, практически идентичными воскресным гонкам на финальном этапе. Был собран обширный объем данных, который будет тщательно проанализирован специалистами Pirelli и инженерами команд для дальнейшей подготовки к предстоящему сезону.

Предварительный анализ показал, что новые составы обладают повышенной механической прочностью, что приводит к уменьшению износа протектора. Изменения в области перегрева были затруднительными для выявления, поскольку тесты проводились днем на солнечной трассе, в отличие от гоночных уик-эндов.

Одним из ключевых моментов стала проверка характеристик составов в диапазоне 2025 года. Согласно наблюдениям, различия между C2, C3, C4 и C5 более соответствуют поставленным целям, разница составляет примерно полсекунды. Что касается нового состава C6, то на этой трассе, с трудным заключительным участком, особенно с точки зрения ускорения, деградация была заметна даже на первом круге.

Следующим шагом будет тщательный анализ для определения наиболее подходящих трасс для возможного использования нового состава в гоночных уик-эндах.

Сезон 2024 года завершен, следующие тесты Pirelli запланированы на конец января в Маньи-Кур. Они будут посвящены работе над шинами на 2026 год.