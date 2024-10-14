Новые фотографии шин от Pirelli на 2026 год.

В преддверии 2026 года Формула 1 объявила о внедрении нового технического регламента, затрагивающего не только двигатель, но и шины для гонок.

Изначально планировалось перейти от 18-дюймовых шин к 16-дюймовым, однако последним моментом было решено отказаться от этой идеи. Таким образом, новые шины в 2026 году будут иметь следующие параметры: диаметр сликов сократится с нынешних 720 мм до 705 мм для передних шин и 710 мм – для задних.

Однако самым значительным изменением будет уменьшение ширины. Ширина передних шин снизится до 275 мм с текущих 305 мм, а задних – с 405 мм до 375 мм. Эти изменения также скажутся на весе: новый комплект из четырёх шин будет на 4-5 кг легче, чем шины 2024 года.

Инженеры компании Pirelli уже приступили к тестированию прототипов шин на следующий сезон. Первым на трассе попробовал новинку Фелипе Другович в середине сентября в Барселоне, собирая данные о поведении шин на треке в качестве резервного пилота команды Aston Martin.

Фото: F1news.ru

Пресс-служба Pirelli опубликовала несколько фотографий прототипов шин на 2026 год, включая сравнение с текущими шинами 2024 года. На изображениях новые шины 2026 года расположены слева от актуальных моделей.