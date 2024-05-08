Pirelli создает новые шины для Ferrari Enzo

Создание новых шин для старых автомобилей сложнее, чем вы могли бы подумать. Для оптимальной производительности вы хотите использовать рисунки протектора и методы конструкции, вокруг которых изначально проектировался автомобиль, а для внешнего вида вы хотите, чтобы внешний вид был как можно ближе к заводскому. Однако современные соединения приносят огромные улучшения в области безопасности, управляемости и качества езды. Идеальным вариантом является сочетание старомодного внешнего вида и конструкции с современной резиной. Компания Pirelli объявила в среду, что она делает такую шину для Ferrari Enzo.

Хотя трудно представить себе Enzo как "старый автомобиль", суперкар с двенадцатицилиндровым двигателем был запущен более 20 лет назад. Новые шины Pirelli P Zero Corsa System для Enzo поставляются в оригинальных размерах — 245/35ZR19 спереди, 345/35ZR19 сзади — и выглядят точно так же, как шины на первоначальном автомобиле. Но это фактически новая шина, разработанная совместно Pirelli и Ferrari.

Разработка и производство новой шины — это огромная задача, особенно когда она будет выпускаться в крайне ограниченных количествах. Ferrari выпустила всего 399 экземпляров Enzo, поэтому рынок для этих шин крайне мал.

Фото: Motor1.com

Pirelli выпускает ряд новых шин для старых автомобилей в рамках своей программы Collezione. Вы можете приобрести новые шины CN36 шириной 185 для своего раннего 911, или ультраширокие Cinturato P7 для Countach Quattrovalvole. (У Michelin также есть аналогичная программа.) Pirelli уже выпустила новые шины в старом стиле для F40 и F50, и в рамках этого нового сотрудничества Ferrari официально одобрила их. Обе компании также объявили о скором выпуске шины для 288 GTO, Cinturato P7 необычного размера 225/50R16 спереди, 265/50R16 сзади.

Ни Pirelli, ни Ferrari не объявили цены или дату начала продаж шин для Enzo. Мы предполагаем, что они будут дорогими, стоить сотни долларов за штуку, но если у вас есть на Enzo, это не должно быть проблемой.