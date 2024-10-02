Pirelli и Mercedes завершили испытания шин для дождя

Сегодня на легендарной трассе Маньи-Кур во Франции завершились интенсивные испытания новых дождевых шин, которые предназначены для сезона 2025 года. Мероприятие прошло при активном участии гонщиков команды Mercedes.

Первый день тестов был сильно затруднён из-за интенсивного дождя, что сильно затормозило работу команды на трассе. Однако, на следующий день атмосферные условия улучшились, и тесты прошли гораздо более продуктивно. Гонщик Джордж Расселл сменил своего партнёра по команде Мика Шумахера за рулём болида W15 и проехал впечатляющие 85 кругов. Британский пилот имел возможность оценить не только дождевые шины, но и прототипы промежуточных шин. Его лучший круг составил 1 минута 28.428 секунды, продемонстрировав высокий уровень подготовки и профессионализма.

Уже на следующей неделе компания Pirelli запланировала ещё один серию тестов. Во вторник и среду на трассе Муджелло будут работать три ведущие команды. Red Bull Racing и Ferrari будут активно проводить испытания дождевых шин на предстоящий сезон, в то время как в команде McLaren сфокусируются на прототипах, предназначенных для сезона 2026 года.