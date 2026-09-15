Пикап бренда 212 выйдет на российский рынок до конца 2026 года

Пикапная версия дизельного внедорожника бренда 212, ранее носившего название BAW, должна получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для российского рынка уже в октябре нынешнего года. Об этом сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на российского дистрибьютора марки — компанию «Кайхэ Автомобильная Группа».

Поставки первой партии автомобилей в Россию запланированы на конец ноября. Продажи новинки рассчитывают начать до конца этого года, однако ее стоимость пока не объявлена.

Технические характеристики модели для российского рынка также пока не раскрыты. В Китае полноприводный пикап оснащается 2,3-литровым двигателем мощностью 190 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», официальный дебют марки 212 в России состоялся в апреле нынешнего года. Первой моделью бренда, представленной на рынке, стал рамный внедорожник T01.