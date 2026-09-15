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Пикап бренда 212 выйдет на российский рынок до конца 2026 года

Дизельный пикап 212 получит ОТТС в России в октябре, первые автомобили доставят в ноябре, а продажи рамной новинки на рынке начнутся до конца года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.09.2026, 13:02·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Пикапная версия дизельного внедорожника бренда 212, ранее носившего название BAW, должна получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для российского рынка уже в октябре нынешнего года. Об этом сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на российского дистрибьютора марки — компанию «Кайхэ Автомобильная Группа».

Поставки первой партии автомобилей в Россию запланированы на конец ноября. Продажи новинки рассчитывают начать до конца этого года, однако ее стоимость пока не объявлена.

Технические характеристики модели для российского рынка также пока не раскрыты. В Китае полноприводный пикап оснащается 2,3-литровым двигателем мощностью 190 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщало агентство «АВТОСТАТ», официальный дебют марки 212 в России состоялся в апреле нынешнего года. Первой моделью бренда, представленной на рынке, стал рамный внедорожник T01.

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