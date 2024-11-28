Мерседес: сила в Катаре сохранится

Оскар Пиастри поделился прогнозами на предстоящий уик-энд – гонщик McLaren надеется, что в Катаре они с Ландо Норрисом смогут претендовать на победный дубль.

Оскар Пиастри отметил, что текущий сезон принёс ему много опыта и прогресса, особенно в работе с резиной и общем гоночном темпе.

Гонщик признал, что есть аспекты, которые ему нужно улучшить, так как квалификации в этом году не всегда проходили гладко, и некоторые гонки он усложнял себе сам.

Пиастри отметил, что главное отличие от предыдущего сезона – теперь ему необходимо совершенствовать навыки, а не ликвидировать пробелы в гоночной подготовке.

Гонщик подчеркнул, что участие в борьбе за Кубок конструкторов приносит ценный опыт, и надеется на борьбу за титулы с самого начала следующего сезона.

Погодные условия в Катаре в этом году немного отличаются от прошлого, что может повлиять на поведение машины McLaren на трассе.

Пиастри уверен, что холодная погода в Катаре не станет серьезным препятствием, и надеется, что конфигурация трассы будет выгодна для их болида.

Гонщик выразил мнение, что Mercedes будет сильным соперником, особенно учитывая погодные условия, но он уверен, что McLaren будет конкурентоспособен в любых обстоятельствах.

Пиастри также отметил, что не сомневается в способности команды сохранить лидерство в Кубке конструкторов, и надеется на увеличение преимущества в этой борьбе.

Гонщику задали вопрос о возможности соревноваться с напарником на трассе, учитывая завершение борьбы за титул чемпиона мира.

Пиастри заверил, что они могут свободно бороться на трассе, сохраняя интересы команды, и выразил надежду на борьбу за первые два места в гонке.