Пиастри сохраняет лидерство на второй тренировке

Во второй день Гран При Бахрейна состоялась вторая часть свободных заездов. На трассе царила темень, сухая погода, а термометры показывали +30…29С в воздухе и +35…34С на асфальте.

Первая тренировка оказалась довольно бурной из-за шести молодых пилотов, однако во второй на трассу выехали основные участники гонки, и работа началась.

Вторая пятничная тренировка является самой информативной на этапе в Бахрейне, поскольку проходит в те же условия, что и основные заезды в уик-энде.

Гонщики большую часть времени испытывали настройки с шинами Soft и Medium. Работа с комплектом Hard причиняла сложности из-за недостаточного сцепления, однако с увеличением числа кругов трасса становилась более пригодной для заездов.

На старте тренировки Фернандо Алонсо вернулся в боксы из-за неполадок с рулевым управлением, что замедлило его выезд на трассу. Однако, после вмешательства механиков, испанец смог продолжить занятия.

Многие гонщики выезжали за пределы трассы. Макс Ферстаппен жаловался на проблемы с тормозами, но инцидентов избежать удалось – как опытные гонщики, так и новички лучше подготовились к заездам на тестах и прошлых гонках.

Результаты второй части свободных заездов

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Пилот Команда Время Разница Круги 1. О.Пиастри McLaren 1:30.505 - 29 2. Л.Норрис McLaren 1:30.659 +0.154 28 3. Д.Расселл Mercedes 1:31.032 +0.527 25

В первой части свободных заездов команды также активно трудились с молодыми гонщиками на трассе в Бахрейне. Многие решили воспользоваться возможностью отработать с молодыми пилотами четыре пятничных сессии.

Макс Ферстаппен уступил свое место Аюму Ивасе, лидеру SuperFormula. Некоторые команды временно заменили гонщиков: Фредерик Вести выступил за Mercedes вместо Джорджа Расселла, а Фелипе Другович испытал болид Aston Martin. Рио Хиракава сел за руль Haas F1 после тренировки в Alpine, а Люк Браунинг отработал сессию с Williams.

Большинство пилотов в этой тренировке уже имели опыт за рулем F1. И только Дино Беганович, заменивший Шарля Леклера в Ferrari, дебютировал на официальной сессии в уик-энде.

Первая тренировка мало полезна для подготовки к главным событиям уик-энда, которые пройдут в ночное время при более низких температурах, но команды все же старались собрать как можно больше данных, работая с резиной и машинами в условиях высокой температуры.

На этот этап Pirelli привезли жесткие типы резины: С1 в качестве Hard, С2 – Medium и С3 – Soft. Гонщики начали на Hard и Medium, переходя на Soft в конце сессии. Многие столкнулись с проблемами из-за недостаточного сцепления, настройки, показавшие себя на тестах, не сработали на пыльной трассе.

Сессия прошла спокойно, несмотря на присутствие молодых гонщиков. Широкие зоны безопасности помогли избежать серьезных инцидентов. Единственным нарушением стала ситуация с Юки Цунодой и Алексом Элбоном, которые едва не столкнулись в пит-лейне. Williams были оштрафованы за небезопасный выпуск гонщика.

Результаты первой части свободных заездов

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