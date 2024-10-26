Пиастро лидирует ранним утром в субботу

Сегодня на автодроме имени братьев Родригес в Мехико царила облачная погода. Воздух прогрелся до +18°C, а температура трассы достигла +33°C. Эти условия создавали непростую задачу для гонщиков.
В первый день Гран При Мексики многим пилотам было сложно адаптироваться к низкому давлению на высотном треке. Первая тренировка была несколько раз прервана, а во время второй тренировки команда Pirelli провела тестирование шин на 2025 год.
По итогам пятницы пришлось заменить двигатель на машине Макса Ферстаппена и использовать старое днище на машине Джорджа Расселла. Расселл сломал два новых днища за прошлую неделю в Остине и Мехико, и у команды Mercedes не осталось других запасных днищ.
Многие гонщики жаловались на плохое сцепление с трассой из-за высоты более 2200 метров, что сказывалось на работе аэродинамики.
Макс Ферстаппен первым выехал на трассу на софтовых шинах. Квалификация в этом уик-энде имеет особенно важное значение, но не все гонщики сразу приступили к быстрым кругам.
И сегодня не обошлось без происшествий. Пьер Гасли заблокировал шины и вылетел на траву в первом повороте, но обошлось без серьезных последствий. У Лоусона случилось вращение на трассе, но он продолжил движение. Один из механиков Ferrari упал на пит-лейне прямо перед машиной Леклера, однако сразу же поднялся и продолжил работу.
Лучшее время по итогам дня показал Оскар Пиастри, показав результат в 1:16.492, опередив своего напарника на шесть сотых секунды.
Третья часть свободных заездов
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. О.Пиастри
|McLaren
|1:16.492
|-
|18
|2. Л.Норрис
|McLaren
|1:16.551
|+0.059
|18
|3. К.Сайнс
|Ferrari
|1:16.832
|+0.340
|21
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:17.003
|+0.511
|26
|5. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|1:17.060
|+0.568
|21
|6. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:17.232
|+0.740
|24
|7. Ю.Цунода
|RB
|1:17.302
|+0.810
|20
|8. Д.Расселл
|Mercedes
|1:17.341
|+0.849
|28
|9. К. Магнуссен
|Haas
|1:17.474
|+0.982
|19
|10. Л.Лоусон
|RB
|1:17.494
|+1.002
|23
|11. А.Элбон
|Williams
|1:17.511
|+1.019
|19
|12. В.Боттас
|Sauber
|1:17.639
|+1.147
|25
|13. Ф.Колапинто
|Williams
|1:17.712
|+1.220
|18
|14. C.Перес
|Red Bull
|1:17.787
|+1.295
|19
|15. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:17.798
|+1.306
|23
|16. Н.Хюлкенберг
|Haas
|1:17.819
|+1.327
|20
|17. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:17.900
|+1.408
|26
|18. Э.Окон
|Alpine
|1:18.324
|+1.832
|19
|19. Г.Чжоу
|Sauber
|1:18.428
|+1.936
|18
|20. П.Гасли
|Alpine
|1:18.454
|+1.962
|20