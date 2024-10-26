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Пиастро лидирует ранним утром в субботу

Сегодня на автодроме имени братьев Родригес в Мехико царила облачная погода. Воздух прогрелся до +18°C, а температура трассы достигла +33°C. Эти условия создавали непростую задачу для гонщиков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.10.2024, 21:41·3 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня на автодроме имени братьев Родригес в Мехико царила облачная погода. Воздух прогрелся до +18°C, а температура трассы достигла +33°C. Эти условия создавали непростую задачу для гонщиков.

В первый день Гран При Мексики многим пилотам было сложно адаптироваться к низкому давлению на высотном треке. Первая тренировка была несколько раз прервана, а во время второй тренировки команда Pirelli провела тестирование шин на 2025 год.

По итогам пятницы пришлось заменить двигатель на машине Макса Ферстаппена и использовать старое днище на машине Джорджа Расселла. Расселл сломал два новых днища за прошлую неделю в Остине и Мехико, и у команды Mercedes не осталось других запасных днищ.

Многие гонщики жаловались на плохое сцепление с трассой из-за высоты более 2200 метров, что сказывалось на работе аэродинамики.

Макс Ферстаппен первым выехал на трассу на софтовых шинах. Квалификация в этом уик-энде имеет особенно важное значение, но не все гонщики сразу приступили к быстрым кругам.

И сегодня не обошлось без происшествий. Пьер Гасли заблокировал шины и вылетел на траву в первом повороте, но обошлось без серьезных последствий. У Лоусона случилось вращение на трассе, но он продолжил движение. Один из механиков Ferrari упал на пит-лейне прямо перед машиной Леклера, однако сразу же поднялся и продолжил работу.

Лучшее время по итогам дня показал Оскар Пиастри, показав результат в 1:16.492, опередив своего напарника на шесть сотых секунды.

Третья часть свободных заездов

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. О.ПиастриMcLaren1:16.492-18
2. Л.НоррисMcLaren1:16.551+0.05918
3. К.СайнсFerrari1:16.832+0.34021
4. М.ФерстаппенRed Bull1:17.003+0.51126
5. Л.ХэмилтонMercedes1:17.060+0.56821
6. Ш.ЛеклерFerrari1:17.232+0.74024
7. Ю.ЦунодаRB1:17.302+0.81020
8. Д.РасселлMercedes1:17.341+0.84928
9. К. МагнуссенHaas1:17.474+0.98219
10. Л.ЛоусонRB1:17.494+1.00223
11. А.ЭлбонWilliams1:17.511+1.01919
12. В.БоттасSauber1:17.639+1.14725
13. Ф.КолапинтоWilliams1:17.712+1.22018
14. C.ПересRed Bull1:17.787+1.29519
15. Ф.АлонсоAston Martin1:17.798+1.30623
16. Н.ХюлкенбергHaas1:17.819+1.32720
17. Л.СтроллAston Martin1:17.900+1.40826
18. Э.ОконAlpine1:18.324+1.83219
19. Г.ЧжоуSauber1:18.428+1.93618
20. П.ГаслиAlpine1:18.454+1.96220

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