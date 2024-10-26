Пиастро лидирует ранним утром в субботу

Сегодня на автодроме имени братьев Родригес в Мехико царила облачная погода. Воздух прогрелся до +18°C, а температура трассы достигла +33°C. Эти условия создавали непростую задачу для гонщиков.

В первый день Гран При Мексики многим пилотам было сложно адаптироваться к низкому давлению на высотном треке. Первая тренировка была несколько раз прервана, а во время второй тренировки команда Pirelli провела тестирование шин на 2025 год.

По итогам пятницы пришлось заменить двигатель на машине Макса Ферстаппена и использовать старое днище на машине Джорджа Расселла. Расселл сломал два новых днища за прошлую неделю в Остине и Мехико, и у команды Mercedes не осталось других запасных днищ.

Многие гонщики жаловались на плохое сцепление с трассой из-за высоты более 2200 метров, что сказывалось на работе аэродинамики.

Макс Ферстаппен первым выехал на трассу на софтовых шинах. Квалификация в этом уик-энде имеет особенно важное значение, но не все гонщики сразу приступили к быстрым кругам.

И сегодня не обошлось без происшествий. Пьер Гасли заблокировал шины и вылетел на траву в первом повороте, но обошлось без серьезных последствий. У Лоусона случилось вращение на трассе, но он продолжил движение. Один из механиков Ferrari упал на пит-лейне прямо перед машиной Леклера, однако сразу же поднялся и продолжил работу.

Лучшее время по итогам дня показал Оскар Пиастри, показав результат в 1:16.492, опередив своего напарника на шесть сотых секунды.

Третья часть свободных заездов