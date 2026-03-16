Peugeot разрабатывает совершенно новый бензиновый двигатель — «Кто сказал, что ДВС мертвы?»

Компания Peugeot представила совершенно новый трехцилиндровый бензиновый двигатель, который в ближайшие месяцы появится на моделях 208 и 2008. Однако на этом новинка не ограничивается: вскоре этот мотор будет устанавливаться и на других автомобилях концерна Stellantis, полностью заменяя прежний двигатель PureTech в преддверии внедрения экологических стандартов Euro 7.

Как отмечают в Peugeot, новый двигатель по своим габаритам и компоновке сопоставим с уже известным PureTech: он также имеет рабочий объем 1,2 литра и три цилиндра. Тем не менее, агрегат был радикально переработан, что, по утверждению производителя, позволило снизить расход топлива и выбросы CO2, а также повысить ресурс двигателя.

Среди ключевых технических новшеств – турбонагнетатель с изменяемой геометрией, который обеспечивает быструю реакцию мотора на низких оборотах без ущерба для общей производительности. Кроме того, двигатель получил новую систему непосредственного впрыска топлива высокого давления, работающую по более эффективному циклу Миллера. Этот цикл характеризуется измененной фазой открытия или закрытия впускных клапанов, что позволяет добиться более высокого отношения расширения к степени сжатия.

На данный момент Peugeot представила лишь одну модификацию нового двигателя. Ее мощность составляет 99 л.с. при 5,500 об/мин, а максимальный крутящий момент достигает 205 Нм уже с 1,750 об/мин. Эти показатели говорят о заметном запасе тяги на низких оборотах для компактного агрегата.

Еще одним важным изменением стал отказ от так называемой «мокрой» компоновки ремня ГРМ, когда ремень работал в масляной среде. Теперь вместо ремня используется более надежная цепь. Благодаря этому Stellantis удалось увеличить интервалы технического обслуживания: теперь ТО потребуется раз в два года или через 15,500 миль, тогда как для PureTech сервисные работы были необходимы ежегодно.

Пока что новый двигатель предлагается только в традиционном бензиновом исполнении, однако ожидается, что на его базе появятся и гибридные версии. В их числе – как мягкие, так и подключаемые гибриды, подобные уже имеющимся в линейке Stellantis, а в будущем – и полноценные гибридные модели.