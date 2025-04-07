Цены на бензин могут упасть из-за опасений о рецессии на рынке нефти

Новые торговые пошлины президента США Трампа вызвали опасения мировой рецессии, что привело к падению цен на нефть, и водителям может выпасть шанс сэкономить у заправочных станций уже через несколько дней.

Сегодня RAC предсказал, что цена на бензин может снизиться до 130 пенсов за литр с текущих 136 пенсов перед Пасхой, основываясь на торговле нефтью на уровне приблизительно $65 за баррель на мировом рынке. Однако, согласно прогнозам аналитиков ослабления экономик, цена может упасть еще ниже, и цена на нефть марки West Texas Intermediate упала ниже $60 за баррель на определенный момент сегодня, в то время как сорт Brent Crude торговался по $63 - на два доллара дешевле.

Обычно производители нефти реагируют на падение цен сокращением производства, но на прошлой неделе группа стран ОПЕК удивила рынки, решив продолжить план увеличения производства перед введением тарифов. Это заставило некоторых экспертов предположить, что страны Персидского залива реагируют на давление для снижения цен на топливо для американских граждан как своего рода дивиденд за экономическую стратегию Трампа, однако это, по сообщениям, было отрицено.

Аналитики из Citi прогнозируют, что Brent Crude будет торговаться по $60 за баррель в течение следующих трех месяцев, в то время как аналитик Danske Bank заявил, что решение ОПЕК "фактически означает, что больше нет никого, кто мог бы сдержать падение цены на нефть", добавив, что развивающаяся торговая война может привести к тому, что цены "упадут ниже $60 за баррель и дальше".

Глава отдела политики в RAC Саймон Уильямс сказал: "С учетом того, что цены на нефть упали до минимума за последние четыре года, водители могут ожидать снижения цен на бензин на 6 пенсов за литр на заправочных станциях перед Пасхой, когда дороги, как известно, бывают перегружены.

"Пока баррель продолжает торговаться на уровне в районе $65 или ниже, розничные торговцы будут обязаны передавать сэкономленные средства своим клиентам на заправочных станциях," - добавил он.

Указывая на продолжающееся исследование сектора розничной торговли топливом Комиссией по конкуренции и рынкам Великобритании, Уильямс считает, что дистрибьюторы должны быть мотивированы снизить цены на заправках.

"Цена на бензин должна снизиться с текущих средних 136 пенсов за литр в Великобритании до 130 пенсов, а дизельное топливо - с 143 пенсов до 137 пенсов", - сказал он. "Если цена на неэтилированный бензин снизится до этого уровня, это будет самый низкий уровень с лета 2021 года. Дизельное топливо не было на таком уровне с сентября того года".