130-тонный "БЕЛАЗ на метане" стал главной изюминкой Петербургского газового форума

В Санкт-Петербурге открылся Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2025), который считается одним из важнейших событий газовой отрасли Союзного государства. Мероприятие пройдет с 1 по 10 октября и соберёт более 30 000 участников из 54 стран мира для обсуждения ключевых тенденций и перспектив развития газовой промышленности.

Белорусские промышленные предприятия принимают активное участие в форуме, представляя ряд инновационных разработок и технологических решений.

Метан и мощь: БЕЛАЗ 7513W – центр внимания мероприятия

Среди экспонатов особое внимание привлекает 130-тонный карьерный самосвал БЕЛАЗ 7513W, который встречает гостей совместно с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Эта машина работает на метане, что иллюстрирует потенциал газомоторного топлива для применения в тяжелой технике. Рядом с самосвалом организована экспозиция газомоторного транспорта МАЗ, что еще раз подчеркивает масштаб белорусских разработок в этом направлении.



Фото: Carsweek.ru

Гигантские характеристики: почему БЕЛАЗ 7513W – крупнейший экспонат

БЕЛАЗ 7513W по праву считается одним из самых крупных экспонатов ПМГФ-2025. Технические показатели впечатляют:

Масса машины превышает 237 тонн, что является выдающимся результатом для техники подобного класса.

Двигатель развивает мощность 1194 кВт, обеспечивая огромную тягу.

Несмотря на внушительные размеры, самосвал способен разгоняться до 50 км/ч.

В конструкции используется современная топливная система: двигатель работает на сжиженном природном газе (метане) в сочетании с дизельным топливом. Такой подход позволяет сделать карьерную технику экологичнее и экономичнее.

Будущее газомоторной техники: стратегическая сессия

В рамках форума организаторы выделили отдельную стратегическую сессию, посвящённую развитию газомоторного топлива. Участники обсудят перспективы и возможности производства специализированной и дорожно-строительной техники, работающей на газе. На мероприятии соберутся ведущие компании России и Беларуси, чтобы наметить пути совместного развития отрасли.

Таким образом, участие белорусских брендов, включая БЕЛАЗ и МАЗ, на Петербургском международном газовом форуме-2025 подчеркивает их вклад в развитие современных, экологичных и эффективных решений в транспортной и газовой промышленности Союзного государства.

БЕЛАЗ 7513W, работающий на метане, стал символом инновационного движения вперед.

Ранее сообщалось, что электрический БелАЗ также внедряется на предприятиях Беларуси.

Источник и фото: carsweek.ru