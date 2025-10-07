130-тонный "БЕЛАЗ на метане" стал главной изюминкой Петербургского газового форума

В Санкт-Петербурге открылся Петербургский международный газовый форум (ПМГФ-2025), который считается одним из важнейших событий газовой отрасли Союзного государства. Мероприятие пройдет с 1 по 10 октября и соберёт более 30 000 участников из 54 стран мира для обсуждения ключевых тенденций и перспектив развития газовой промышленности.
Белорусские промышленные предприятия принимают активное участие в форуме, представляя ряд инновационных разработок и технологических решений.
Метан и мощь: БЕЛАЗ 7513W – центр внимания мероприятия
Среди экспонатов особое внимание привлекает 130-тонный карьерный самосвал БЕЛАЗ 7513W, который встречает гостей совместно с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". Эта машина работает на метане, что иллюстрирует потенциал газомоторного топлива для применения в тяжелой технике. Рядом с самосвалом организована экспозиция газомоторного транспорта МАЗ, что еще раз подчеркивает масштаб белорусских разработок в этом направлении.
Фото: Carsweek.ru
Гигантские характеристики: почему БЕЛАЗ 7513W – крупнейший экспонат
БЕЛАЗ 7513W по праву считается одним из самых крупных экспонатов ПМГФ-2025. Технические показатели впечатляют:
- Масса машины превышает 237 тонн, что является выдающимся результатом для техники подобного класса.
- Двигатель развивает мощность 1194 кВт, обеспечивая огромную тягу.
- Несмотря на внушительные размеры, самосвал способен разгоняться до 50 км/ч.
- В конструкции используется современная топливная система: двигатель работает на сжиженном природном газе (метане) в сочетании с дизельным топливом. Такой подход позволяет сделать карьерную технику экологичнее и экономичнее.
Будущее газомоторной техники: стратегическая сессия
В рамках форума организаторы выделили отдельную стратегическую сессию, посвящённую развитию газомоторного топлива. Участники обсудят перспективы и возможности производства специализированной и дорожно-строительной техники, работающей на газе. На мероприятии соберутся ведущие компании России и Беларуси, чтобы наметить пути совместного развития отрасли.
Таким образом, участие белорусских брендов, включая БЕЛАЗ и МАЗ, на Петербургском международном газовом форуме-2025 подчеркивает их вклад в развитие современных, экологичных и эффективных решений в транспортной и газовой промышленности Союзного государства.
БЕЛАЗ 7513W, работающий на метане, стал символом инновационного движения вперед.
Ранее сообщалось, что электрический БелАЗ также внедряется на предприятиях Беларуси.
Источник и фото: carsweek.ru