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Первый кроссовер Tenet для России: обнародованы варианты названий

Премьера нового автобренда Tenet от «АГР Холдинг» совместно с Defetoo: новые модели кроссоверов от технологического партнера Volkswagen. Будущие паркетники соберут на бывшем заводе в Калуге.
РедакцияР
Редакция
29.05.2025, 14:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В июне на свет появится новый автомобильный бренд под названием Tenet, который был создан совместными усилиями компании «АГР Холдинг» при поддержке китайского автопроизводителя Defetoo. До сотрудничества с экс-заводом Volkswagen российской публике марка Tenet была практически неизвестна.

Debut Tenet состоялся в феврале текущего года. Новый автобренд специализируется, главным образом, на производстве кроссоверов и внедорожников - от компактных моделей до автомобилей класса D. Стратегию развития бренда определили во время Шанхайского автосалона, где также было объявлено, что под маркой Tenet будут выпущены четыре модели, включая пару среднеразмерных кроссоверов, компакт-кросс и субкомпактный SUV.

Название первой модели Tenet для российского рынка уже определено в сертификационных документах, сообщает портал «Китайские автомобили». Среди вариантов названий фигурируют T7, CT7, T7 L и T7 Pro Max. Все эти варианты соответствуют фирменной линейке бренда - в каждом из них первой стоит литера «Т».

Сборку кроссоверов Tenet планируют организовать на территории бывшего завода Volkswagen в Калуге. На начальном этапе производство автомобилей будет осуществляться по крупноузловой схеме, но к середине года планируется перейти на мелкоузловую сборку. Напомним, что максимальная мощность этого автозавода составляет до 200 тысяч автомобилей в год.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что Nordcross готовит новинки для автомобильного рынка России.

Фото: Tenet, Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши

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