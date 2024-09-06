Jaecoo: первый и самый доступный кроссовер теперь стал еще более доступным в России

Этот автомобиль, ставший первым представителем марки в стране, получил 150-сильный двигатель, сделав модель более доступной по цене. Теперь минимальная стоимость составляет 2 749 900 рублей, что на 400 тысяч рублей меньше, чем ранее, передает информационный портал Quto.

Основные изменения коснулись исключительно двигателя: вместо 186-сильной версии пришел 150-сильный мотор того же объема, работающий с семиступенчатым "роботом" 7DCT и передним приводом.

Для уменьшения стоимости Urban версия Jaecoo J7 лишилась камеры кругового обзора, передних парктроников (остались только задние), датчиков света и дождя, электрохромного зеркала заднего вида, функции памяти настроек зеркал заднего вида и сиденья водителя, электрической регулировки поясничного упора последнего, подогрева сидений второго ряда и беспроводной зарядки для смартфона.

Предварительно было объявлено, что компания Jaecoo начала испытания нового компактного кроссовера J5. Ожидается, что эта модель получит передовые технологии марки и несколько видов двигателей на выбор, включая бензиновую и гибридную установки. Новый Jaecoo J5 должен порадовать поклонников и стать интересным предложением на рынке автомобилей.