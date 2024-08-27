Главная Новости Японские Suzuki выпустит первый внедорожник на электрической основе в Европе в 2025 году
Новости

Suzuki выпустит первый внедорожник на электрической основе в Европе в 2025 году

На выставке Bharat Mobility Global Expo Suzuki представит электрический внедорожник. Премьера прототипа EVX состоялась прошлом году, а уже скоро будущий электрокар начнет свой путь по конвейеру.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.08.2024, 17:32·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

На выставке Bharat Mobility Global Expo Suzuki представит электрический внедорожник. Премьера прототипа EVX состоялась прошлом году, а уже скоро будущий электрокар начнет свой путь по конвейеру.

Эксперты полагают, что конвейерная версия автомобиля почти не будет отличаться от своего прототипа. Планируемая длина новинки составит около 4,3 метра.

Недавно в Европе заметили испытательный образец, созданный на основе EVX. Маскировка делала машину трудно различимой для посторонних взглядов.

Прототип оснастили аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт/ч. С такой батареей автомобиль сможет проехать около 800 километров на одном заряде. Предварительно известно, что электромотор и трансмиссию поставит канадская компания Inmotive.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что Suzuki выпустит всего 300 "прощальных" моделей Suzuki Jimny Horizon по цене 3 миллиона рублей.

Источник

Suzuki (43)Внедорожник (93)Японские (110)Электрический (53)Suzuki Внедорожник (3)Suzuki Электрический (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация