Suzuki выпустит первый внедорожник на электрической основе в Европе в 2025 году

На выставке Bharat Mobility Global Expo Suzuki представит электрический внедорожник. Премьера прототипа EVX состоялась прошлом году, а уже скоро будущий электрокар начнет свой путь по конвейеру.

Эксперты полагают, что конвейерная версия автомобиля почти не будет отличаться от своего прототипа. Планируемая длина новинки составит около 4,3 метра.

Недавно в Европе заметили испытательный образец, созданный на основе EVX. Маскировка делала машину трудно различимой для посторонних взглядов.

Прототип оснастили аккумуляторной батареей емкостью 60 кВт/ч. С такой батареей автомобиль сможет проехать около 800 километров на одном заряде. Предварительно известно, что электромотор и трансмиссию поставит канадская компания Inmotive.

Фото: Carsweek.ru

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