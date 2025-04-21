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Первая поставка новой модели УАЗ «Профи» поступила в отделения МЧС

"Рускомтранс представил новую модель аварийно-спасательного автомобиля для МЧС" - УАЗ "Профи" от компании "Рускомтранс" оснащен всем необходимым оборудованием и специнструментами.
А
Антон Звонкий
21.04.2025, 15:43·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Сегодня компания «Рускомтранс» вышла с анонсом о расширении своего ассортимента автомобилей специального назначения и провела презентацию новейшей модели автомобиля для аварийно-спасательных работ, спроектированной специально для МЧС. Новшество создано на базе автомобиля «Профи» с учетом потребностей спасательной службы и способно вместить как членов спасательной бригады, так и все необходимое оборудование.

В просторной кабине, отделанной от салона, может разместиться группа из пяти человек. На фургоне установлены две задние двери для быстрого доступа к оборудованию, а также лестница, которая, согласно задумке производителей, будет крепиться на крыше.

Фото: Carsweek.ru

В салоне предусмотрено размещение специального оборудования для предоставления первой помощи пострадавшим, включая насосную станцию, электростанцию, бензопилу, дрель, гидрокостюм и альпинистское снаряжение, а также санитарные сумки, among others.

Представитель автопроизводителя добавил, что при необходимости после небольших модификаций модель УАЗ «Профи» может быть использована и другими службами, такими как патрульно-постовая служба, собаки-кинологи, служба транспортного контроля.

Ранее сообщалось, что УАЗ завершил сертификацию модели УАЗ «Профи» с дизельным двигателем.

Фото: Уаз

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