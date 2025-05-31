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Перес не уверен в своем будущем

Серхио Перес рассматривает варианты продолжения карьеры в Формуле 1 после ухода из Red Bull. Гонщик готов вернуться, ждет достойного предложения от команды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.05.2025, 13:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Серхио Перес не собирается завершать свою карьеру в Формуле 1 после ухода из команды Red Bull. В настоящее время все места в уже существующих командах заняты, поэтому гонщику придётся рассматривать только варианты проектов, находящихся на стадии формирования.

В прошлом году Перес вел переговоры с несколькими командами, но в итоге потенциальные варианты сократились до двух. Самым вероятным вариантом является предложение от Cadillac, в то время как шансы на сотрудничество с Alpine кажутся менее вероятными.

На мероприятии Festival of Ideas мексиканский пилот подтвердил своё желание вернуться в мир гоночного спорта в случае получения достойного предложения.

Серхио Перес заявил: "Я не знаю, что ждет меня в будущем. Однако я осознаю, что моя карьера в F1 не завершилась так, как я хотел бы, и как это заслуживает моя страна. Это очень важно для меня. Если мы вернемся, то это должен быть мощный проект, который вдохновит нас всех".

Источник

Серхио Перес (125)

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