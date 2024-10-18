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Перес уверен, что перейдет в Red Bull в 2025 году

В связи с перерывом между Гран При Сингапура и Соединенных Штатов, Хельмут Марко, консультант команды Red Bull в автоспорте, высказал предположение о возможной смене напарника Макса Ферстаппена на следующий сезон.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.10.2024, 01:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

В связи с перерывом между Гран При Сингапура и Соединенных Штатов, Хельмут Марко, консультант команды Red Bull в автоспорте, высказал предположение о возможной смене напарника Макса Ферстаппена на следующий сезон. Поэтому не удивительно, что на Гран При США Чеко Переса допросили о его будущем в команде.

«Иногда люди начинают слухи, которые затем приобретают собственную жизнь, — заявил Серхио Перес. — Впереди у меня Гран При Мексики, и я могу сказать однозначно: я уверен на 100%, что продолжу выступать за эту команду и в следующем году. Мой контракт подписан, так что все остальное — не мое дело. Сейчас мои усилия направлены на решение текущих проблем с болидом».

«Мы ввели несколько новшеств на этапе, но пока не можем оценить их эффективность из-за проблем с корреляцией данных, собранных в аэротрубе, и информации с трассы. У нас нет четких цифр, но мы работаем над возвращением автомобиля к прошлой скорости. Гран При в Остине представляет собой отличную возможность проверить это».

«Если наши обновления сработают, и мы окажемся конкурентоспособными на этой трассе, то ситуация в борьбе за чемпионский титул может кардинально измениться».

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Red Bull Racing (269)Серхио Перес (99)

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