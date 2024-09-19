FIA не выдвинула никаких претензий к команде McLaren, - говорит Перес

Конструкция заднего антикрыла McLaren вызвала бурю недоумения среди соперников. После анализа записей с камеры, установленной на болиде Оскара Пиастри в Баку, возникло подозрение, что верхний элемент создавал зазор для снижения аэродинамического сопротивления. Это решение получило прозвище «мини-DRS», и другие участники чемпионата потребовали пояснений у FIA.

Сегодня из штаб-квартиры FIA поступило заявление, в котором говорится, что конструкция заднего антикрыла McLaren соответствует техническим правилам. Гонщика команды Red Bull Racing, Серхио Переса, удивили выводы федерации, и он продолжает настаивать на том, что заднее антикрыло MCL38 нарушает регламент.

«Похоже, что решение FIA устраивает, – прокомментировал Серхио Перес в ходе пресс-конференции в Сингапуре. – Они не нарушают правила, и машина считается легальной, но меня это очень удивляет. McLaren использовала это антикрыло несколько гонок, и никаких негативных последствий не было».

Мексиканский пилот считает, что команде нужно сконцентрироваться на собственных задачах, учитывая значительные потери в борьбе за Кубок конструкторов. Лидирующая позиция McLaren на данный момент дает повод для беспокойства, однако Red Bull Racing планирует вернуться в игру и продемонстрировать конкурентоспособные результаты.

На вопрос о том, считает ли Серхио Перес машину McLaren законной, гонщик ответил: «Я считал, что подобные конструкции не допускаются по регламенту. Это мое личное мнение, но я вижу, что заднее крыло деформируется. Несмотря на это, FIA провела проверки и, кажется, машина признана легальной».

Свою точку зрения высказал и пилот McLaren, Ландо Норрис, считая вопрос исчерпанным, так как FIA подтвердила соответствие конструкции правилам: «Я рад, что наша команда продемонстрировала отличную работу. Все проверки пройдены успешно, все в пределах правил».

«В Формуле 1 всегда стремятся максимально использовать возможности в рамках регламента. Наш болид успешно прошел все испытания, и FIA не имеет претензий. Я горжусь нашей командой», – добавил Ландо Норрис.