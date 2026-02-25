Перес: «Команда Cadillac способна на многое!»

Серхио Перес, не выступавший в прошлом сезоне после расставания с Red Bull, заявил о серьезных намерениях и выразил уверенность в успехе нового проекта Cadillac.

Гонщик поделился своими мыслями по поводу вынужденного перерыва: «Когда ты оказываешься вне игры и наблюдаешь за происходящим со стороны, то многому учишься.

Находясь в гонках ты беспокоишься о многих вещах, которые не так важны для публики. После неудачной гонки тебе кажется, что всё кончено, но в нашем спорте бывают подъёмы и спады. Нужно просто продолжать получать удовольствие от процесса.

Я определенно хочу пройти с этой командой весь путь. Хочу как можно скорее увидеть прогресс и наслаждаться этим путешествием. Ради этого я здесь. Уверен, мы добьёмся значительного прогресса в кратчайшие сроки. Команда Cadillac способна на многое!»

Таким образом, Серхио Перес нацелен на развитие и успех с новым коллективом, отмечая высокий потенциал команды и собственную мотивацию преодолевать любые трудности на пути к поставленным целям.