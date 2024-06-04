Перес продлил контракт с Red Bull

Сегодня стало известно, что Серхио Перес и команда Red Bull продлили контракт, и мексиканец будет выступать наравне с Максом Ферстаппеном как минимум до конца сезона 2026 года.

Кристиан Хорнер, исполнительный директор и глава команды, поделился: "Сейчас идеальное время, чтобы подтвердить состав на следующий год, и мы очень рады продлить сотрудничество с Серхио. Продолжение работы наших гонщиков обеспечит стабильность, которая так важна для команды. В прошлом сезоне Перес и Макс показали себя как успешный дуэт, принеся нам первый двойной успех в истории."

Серхио Перес сильно начал текущий сезон, финишировав вторым на гонках в Бахрейне, Саудовской Аравии и Японии, а также поднявшись на подиум в Китае. Последние заезды были сложными, но команда верит в его потенциал и ждёт возвращения к успешным результатам.

Сам гонщик, Серхио Перес, выразил свою радость по поводу продления контракта: "Я счастлив, что продолжу выступать за Oracle Red Bull Racing. Это по-настоящему уникальный опыт как на трассе, так и за её пределами. Я хочу продолжать путь вместе с командой и внести свой вклад в её великую историю. Быть частью Red Bull - это большая честь, и я доволен продлением соглашения на два года вперед."

Перес также выразил уверенность в команде и веру в светлое будущее, отметив, что готов добиваться вместе с коллегами новых побед и титулов. "Я благодарен за доверие и обещаю стараться на всех заездах. Уверен, что нам удастся добиться ещё больших успехов вместе", - подытожил гонщик.