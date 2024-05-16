Ferrari и McLaren могут конкурировать с Red Bull, - говорит Перес.

В последней гонке в Майами Серхио Перес финишировал пятым местом, однако благодаря штрафу, наложенному на Карлоса Сайнса, он поднялся на четвертую строчку. Гонщик команды Red Bull Racing поделился, что специалисты провели анализ и выявили причины недостаточной скорости на треке.

«После Майами мы вернулись в нашу базу и провели работу на гоночном симуляторе. Мы смогли выявить несколько настроек, которые были выбраны ошибочно, и это существенно сказалось на скорости на трассе», - отметил Серхио Перес.

Гонщик добавил: «На прошлом этапе наша команда не показала выдающиеся результаты, но мы смогли хорошо справиться с возникшими трудностями и заработать максимальное количество очков».

Перес также отметил, что конкуренты из Ferrari и McLaren демонстрируют хорошую производительность и могут составить серьезную угрозу для Red Bull. «Будет интересно увидеть, как распределятся силы на этапе этого уик-энда», - подчеркнул гонщик.