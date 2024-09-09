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Как перекупщики из США перепродали утопленную Audi A3 под видом новой.

На рынке подержанных автомобилей в Европе даже яркая Audi представляет собой объект притяжения для перекупщиков.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2024, 09:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

На рынке подержанных автомобилей в Европе даже яркая Audi представляет собой объект притяжения для перекупщиков. Потенциальный покупатель может быть уверен, что седан Audi A3 2016 года - это его мечта на четырех колесах, однако реальность может оказаться совсем иной.

Примером тому служит ситуация с черным Audi A3 Quattro 2.0T Premium Plus 2016 года с пробегом 170 000 км, выставленным на продажу в Болгарии. Цена на этот автомобиль была установлена на уровне 16 930 долларов или 1 520 694 рубля. Продавец даже предоставил VIN, чтобы потенциальные покупатели могли проверить автомобиль.

Однако, как выяснил Carhacker в TikTok, поиск VIN в Google раскрыл правду о данном Audi. Оказалось, что A3 предназначен для американского рынка, что подтверждают желтые маркеры. Более того, выяснилось, что автомобиль был продан страховой компанией на аукционе в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк, после аварии. Таким образом, блестящий листинг автомобиля в Болгарии оказался скрытым страховым случаем, замаскированным под блеск.

Недавно мы сообщали, что в новом седане Audi A3 модельного года 2025 будут внесены изменения. Заднеприводный A3 будет убран с производства к 2025 году, и теперь именно полноприводная версия Quattro станет единственным вариантом этого компактного седана. Автомобиль по-прежнему будет оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем, но с увеличенным крутящим моментом.

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