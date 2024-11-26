Пьер Ваше: Когда ты уверен в успехе, ты уже проиграл

Технический директор Red Bull Racing Пьер Ваше выразил сомнения относительно будущего команды в сезоне 2025 года. Он отметил, что не уверен в повторении доминирования, характерного для начала 2024 года, когда Макс Ферстаппен выиграл свой четвёртый титул.

«Мы довольны тем, как быстро мы смогли изменить обстановку в этом сезоне. Однако я не уверен, что мы сможем сохранить лидирующие позиции в 2025 году, так как наши соперники становятся все быстрее и приближаются к нашей скорости. Нас ждет ожесточенная борьба на протяжении всего сезона», - отметил Пьер Ваше.

Директор подчеркнул, что в спортивном бизнесе нельзя расслабляться и полагаться на успехи прошлых лет: «Чтобы быть лучшим, нужно усердно трудиться. Каждый член команды должен работать на результат. Мы все стремимся к постоянному прогрессу, и это нелегкая задача. Уверенность в себе может стать препятствием на пути к успеху».

Пьер Ваше признал, что команда ожидала такой жесткой борьбы в чемпионате в 2023 году, однако она не состоялась. А в начале сезона 2024 года также не было серьезной конкуренции: «Мы доминировали не из-за того, что работали лучше других, а скорее потому, что наши соперники не справлялись со своими задачами. Не наша вина, что McLaren начал сезон неудачно».

Он также подчеркнул важность Гран При в Монце, где были выявлены проблемы с машиной: «Эти проблемы были незаметны ранее или мы им не уделяли должного внимания. Я впечатлен тем, как наша команда среагировала, чтобы решить эти проблемы. Уже на Гран При в Остине мы заметили улучшения – Макс отметил, что машина стала более конкурентоспособной».

«Наша цель на следующий сезон - создать более универсальную машину, способную конкурировать на различных трассах. Например, в Вегасе мы не были слишком быстры, поэтому одной из наших задач является улучшение скорости на медленных поворотах», - подытожил Пьер Ваше.