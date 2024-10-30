Пьер Гасли: Рад вернуться на трассу Интерлагос

Спортсмены команды Alpine, Пьер Гасли и Эстебан Окон, с нетерпением ожидают старта Гран При Сан-Паулу на трассе Интерлагос.

Пьер Гасли поделился радостью после завоевания важного очка в Мехико. «Это награда за наш прогресс в последних гонках. Это значительное достижение для нас, поскольку долгое время не удавалось заработать очки». Гонщик выразил уверенность в своей команде и выразил радость по поводу возвращения на Интерлагос. «Эта трасса особенная для меня, здесь я впервые оказался на подиуме в 2019 году». Гасли подчеркнул, что трасса короткая, но интересная для пилотирования.

«Я оптимистично настроен и надеюсь на конкурентоспособность. Этот уик-энд будет уже вторым с гонкой-спринтом, так что будет напряженно. Хочу выразить благодарность всему коллективу за проделанную работу и подготовку к предстоящему этапу. Давайте проведем его успешно!» - заключил Пьер Гасли.

Эстебан Окон отметил сложности на прошлом этапе в Мехико. «У нас не было темпа, чтобы побороться за очки, но у нас есть время проанализировать произошедшее и выявить области для улучшения на следующей гонке в Бразилии». Он подчеркнул интересную трассу в Сан-Паулу и невероятную атмосферу на стадионе.

«Болельщики в Бразилии очень шумные и страстные, они поддерживают нас. Впереди последний этап гонок серии, и я хочу поблагодарить всю команду за их усердную работу». Окон отметил, что у команды есть две возможности заработать очки на грядущем этапе, где пройдут две гонки-спринта.

«Мы постараемся извлечь максимум из ситуации и наилучшим образом подготовимся к обоим гонкам, чтобы завершить этот уик-энд положительным результатом», - заключил Эстебан Окон.