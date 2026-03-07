Пьер Гасли: «Я сделаю всё, чтобы отыграться»

Команда Alpine выразила разочарование итогами первой квалификации нынешнего сезона: оба её гонщика не смогли пройти дальше второй сессии.

Пьер Гасли, занявший 14-е место, отметил, что коллектив ожидал иного результата. По словам пилота, весь гоночный уик-энд складывался непросто — возникли сложности с выводом шин в оптимальный температурный диапазон, а поведение машины заметно отличалось от того, что было на предсезонных тестах. Гасли подчеркнул необходимость как можно скорее найти решение возникших проблем.

Пилот добавил, что в быстрых кругах выкладывался на максимум и был удовлетворён своей скоростью. Он подчеркнул, что нынешний сезон требует существенно изменить подход к подготовке шин и управлению энергопотреблением — команде предстоит многому научиться. Гасли признал, что старт сезона оказался сложнее, чем рассчитывали в Alpine, а отставание от лидеров оказалось больше, чем ожидалось. Тем не менее, Пьер отметил, что гонка обещает быть непредсказуемой, и выразил намерение хорошо стартовать, чтобы получить шанс заработать очки.

Франко Колапинто завершил квалификацию на 15-й позиции и также отметил непростой день, который стал продолжением сложного уик-энда. По его словам, команда не смогла показать тот результат, на который рассчитывала после тестов в Бахрейне. Колапинто отметил, что некоторые соперники прибавили по сравнению с тестовыми заездами, однако Alpine также продолжает работу — как на трассе, так и на базе, и уже удалось сделать шаг вперёд по сравнению с пятницей.

Пилот подчеркнул, что новые машины и изменения в регламенте означают необходимость обучения и адаптации. По его мнению, Alpine пока уступает конкурентам, однако команда понимает, над чем нужно работать и какие аспекты требуют доработки. Колапинто заверил, что коллектив не собирается сдаваться, и выразил надежду отыграться в предстоящей гонке.