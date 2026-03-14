Пьер Гасли: «Результат вселяет в меня оптимизм»

В субботу на квалификации Гран При Китая пилот Alpine Пьер Гасли показал высокий результат, уступив лишь представителям трёх ведущих команд. Французский гонщик смог опередить обоих пилотов Red Bull Racing, что стало одним из главных успехов сессии для коллектива из Энстоуна. В преддверии воскресной гонки Гасли выразил надежду побороться за очки.

В то же время его напарник Франко Колапинто завершил выступление на стадии второй сессии квалификации. Аргентинскому гонщику не хватило всего 0,005 секунды для выхода в финальную часть, и он занял 12-е место на старте.

Пьер Гасли (7-й): «Я вполне доволен сегодняшним выступлением в квалификации, и второй раз за уик-энд вышел в финал. Я доволен проделанной командой работой – судя по всему, мы движемся в правильном направлении. Результат прошлого уик-энда придаёт мне оптимизм на завтрашний Гран При и на предстоящие гонки.

Сегодня удалось хорошо провести квалификацию и наращивать скорость с каждым кругом. В спринте было сложнее, поскольку мы столкнулись с высокой деградацией резины. Над этим нужно поработать перед завтрашним днём, если мы хотим побороться с соперниками.

Отрывы в спринте и в квалификации были минимальными, и мы находимся в эпицентре средней группы, так что каждая деталь имеет значение. Мы надеемся выступить на конкурентоспособном уровне и конвертировать прогресс, достигнутый в этот уик-энд, в большое количество заработанных очков».

Франко Колапинто (12-й): «После пятницы и спринта я чувствовал уверенность в отношении машины и результата квалификации.

Мы не могли многое изменить за ночь в условиях «закрытого парка», в спринте на моей машине некорректно работал режим «суперклиппинга» и возникли проблемы с гранулированием резины. Но команда не сдавалась, усердно работала и переломила ситуацию во второй половине дня.

Вчера мы многое не понимали в машине, но работа, которую мы вчера проделали с инженерами и Пьером, позволила улучшить сегодняшние результаты. Мы многое поменяли в машине, и теперь знаем, в каких областях нам по-прежнему не хватает скорости.

Когда ты так близок к выходу в финал, то чувствуешь разочарование. На выходе из последнего поворота у меня начал работать «суперклиппинг», и колёса блокировались в нескольких местах, так что запас по времени определённо был. Я рядом с призовой десяткой, поэтому рассчитываю на хороший старт – завтра всё возможно».