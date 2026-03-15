Пьер Гасли: «Пятое место было нам по силам»

В минувший гоночный уик-энд в Шанхае команда Alpine сумела впервые с Гран При Сан-Паулу 2024 года заработать очки обеими машинами. Пьер Гасли завершил гонку на шестой позиции, а Франко Колапинто занял десятое место. Для аргентинского гонщика этот финиш стал первым попаданием в десятку в составе коллектива из Энстоуна. По итогам двух этапов текущего сезона Alpine находится на седьмой строчке в Кубке конструкторов, уступая два очка Racing Bulls и Red Bull Racing.

Пьер Гасли (6-й): «Великолепный результат команды и в целом хороший уик-энд, в который мы двумя машинами заработали очки. Конечно, я доволен результатом, хотя в глубине души сожалею, что не финишировал пятым – этот результат был достижим.

Сегодня мне вновь было комфортно в машине, у неё был темп. На первом отрезке я держался за группой лидеров. С новыми машинами мы понимали, что автомобиль безопасности обязательно появится на трассе, и весь вопрос был в том, когда именно это произойдёт. И когда это произошло, пелотон вновь собрался вместе.

На старте у меня по какой-то причине не сработал режим ускорения, и Оливер Берман обогнал меня. Пока я боролся с Максом Ферстаппеном и остальными соперниками, он успел создать отрыв. Я на каждом круге атаковал словно в квалификационном режиме, что мне понравилось, и смог догнать Оливера, однако мне не удалось приблизиться на дистанцию атаки.

Фантастический результат, но нам ещё многое предстоит доработать. Надеюсь, что темп, показанный в этот уик-энд, мы сохраним в следующих гонках».

Франко Колапинто (10-й): «Отличная гонка для команды, ведь мы двумя машинами заработали очки. Я доволен своим первым заработанным баллом в составе Alpine, но в то же время огорчён, поскольку рассчитывал на большее. Сегодня не всё сложилось в нашу пользу, поэтому я знаю, что мог добиться большего, и это сулит хорошие перспективы в предстоящих гонках.

Мы комфортно занимали пятое и шестое места до выезда на трассу автомобиля безопасности, который собрал вместе пелотон, и все гонщики на шинах Hard остались на трассе, включая меня. После я проехал большой отрезок, а затем, к сожалению, получил удар со стороны Эстебана Окона после выезда с пит-лейн.

После гонки он подошёл извиниться, так что всё в порядке. В результате удара днище получило повреждение, и я потерял часть прижимной силы, поэтому ближе к финишу мне не хватило скорости, чтобы догнать Карлоса Сайнса. Дополнительные очки буквально были у меня в руках!

Отличное выступление Пьера. Сегодня мы проделали отличную командную работу, и я получил удовольствие от борьбы на трассе».

Флавио Бриаторе, руководитель команды: «Девять заработанных очков – отличный результат для команды, тем более, что их заработали Пьер и Франко. Оба гонщика отлично справились с работой, и результат стал наградой для всех в Энстоуне после сложных сдвоенных этапов в начале сезона.

Команда впервые в сезоне заработала очки двумя машинами и показала, что может быть конкурентоспособной и регулярно бороться за очки. Мы знаем, что всё будет зависеть от скорости модернизации машины, поэтому напряжённая работа не останавливается. Мы продолжим прилагать все усилия перед Японией и другими этапами и двигаться в правильном направлении.

Кроме того, наши поздравления Кими Антонелли с первой победой в Формуле 1. Это первая победа итальянского гонщика с тех пор, как его соотечественник Джанкарло Физикелла выступал за нас в 2006-м».