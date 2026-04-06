Пьер Гасли: «Наша следующая цель — Ferrari»

Пьер Гасли положительно оценивает старт сезона: французский гонщик Alpine сумел заработать очки во всех трёх первых этапах чемпионата и в настоящий момент занимает восьмое место в личном зачёте пилотов.

По словам Гасли, команда чётко понимает, в каком направлении следует развивать болид. Он отметил, что переживать по поводу силовой установки не приходится, ведь она идентична той, что используется лидерами чемпионата. Пьер подчеркнул, что сейчас основное внимание следует уделить работе с шасси и максимально эффективно использовать доступные ресурсы.

Гасли отметил, что доволен универсальностью машины Alpine: она демонстрирует стабильную скорость на разных типах трасс, что придаёт ему дополнительную уверенность. В частности, в Сузуке отставание от Льюиса Хэмилтона составляло около трёх-четырёх десятых секунды на круге. Пьер обозначил, что следующей целью для команды является борьба с Ferrari.

Тем не менее, пилот Alpine признал, что на данный момент разрыв между командами не позволяет рассчитывать на борьбу за подиум. Гасли выразил надежду, что после летнего перерыва коллектив сможет приблизиться к группам McLaren и Ferrari.