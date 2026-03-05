Главная Новости Alpine F1 Team Пьер Гасли: «Мы хорошо подготовились, но могли бы сделать больше»
Новости

Пьер Гасли: «Мы хорошо подготовились, но могли бы сделать больше»

Alpine нацелена стать лидером средней группы Формулы-1 в сезоне 2026 и сократить отставание от четверки сильнейших команд чемпионата.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.03.2026, 14:11·2 мин
Фото: F1news.ru

В прошлом сезоне команда Alpine завершила борьбу в Кубке конструкторов на последней позиции. В четверг, находясь в Мельбурне, пилот коллектива Пьер Гасли обозначил задачи на 2026 год — выйти в лидеры средней группы и максимально сократить отставание от ведущих четырех команд чемпионата.

Пьер Гасли отметил: «В истории уже были примеры, когда из-за существенных изменений регламента менялось соотношение сил, поэтому и сейчас нельзя исключать неожиданные повороты. Подготовка прошла основательно, хотя, как и любая другая команда, мы могли сделать больше. Работы впереди еще очень много».

По словам гонщика, стартовые позиции не столь значимы, как способность быстрее конкурентов совершенствовать болид и двигаться в верном направлении.

Пьер Гасли подчеркнул: «Четыре команды сейчас явно впереди, и наша задача — в течение сезона приблизиться к ним максимально быстро. По результатам тестов видно, что лидеры сохраняют серьезное преимущество и, скорее всего, будут регулярно занимать первые восемь мест на финише».

Тем не менее, Гасли выразил надежду, что Alpine сумеет побороться с лидерами раньше, чем это ожидается. Он добавил: «Учитывая текущее состояние дел, в начале сезона для нас приоритет — занять прочные позиции в середине пелотона».

Источник

Пьер Гасли (142)Alpine F1 Team (309)

