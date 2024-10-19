Главная Новости Alpine F1 Team Работа команды была хорошей, — Пьер Гасли.
Новости

Работа команды была хорошей, — Пьер Гасли.

Вчера в Остине на гоночной трассе Alpine презентовали свои последние технологические новинки. Единственный экземпляр обновлений был установлен на болид Пьера Гасли, который показал двенадцатое время в квалификации к гонке sprint.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.10.2024, 03:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Вчера в Остине на гоночной трассе Alpine презентовали свои последние технологические новинки. Единственный экземпляр обновлений был установлен на болид Пьера Гасли, который показал двенадцатое время в квалификации к гонке sprint. Его напарник, Эстебан Окон, остался без обновлений и не смог пройти во вторую часть квалификации, заняв семнадцатое место.

После завершения квалификации Пьер Гасли поделился своими впечатлениями: «Команда проделала отличную работу, готовясь к уик-энду с гонкой sprint в Остине. Сегодня была возможность впервые испытать новые технологии. Сейчас важно дальше изучать поведение машины, собирать информацию и улучшать ее, так как это будет полезно в следующем сезоне.

Стартую среди пелотона, так что будет непросто набрать очки, но мы сделаем все возможное. На гоночной трассе никогда не знаешь, как сложатся события».

Эстебан Окон, занявший семнадцатое место, добавил: «Мы удачно провели тренировку в преддверии квалификации на sprint. Я был близок к выходу во второй отборочный раунд, но не хватило скорости, чтобы пройти дальше».

Окон также отметил, что в гонке sprint всегда есть шанс исправить положение, и он намерен использовать его на полную. «Мы будем продолжать работу, чтобы выяснить, как можно увеличить скорость на нашей машине», - подытожил гонщик.

Источник

Пьер Гасли (53)Alpine F1 Team (104)Эстебан Окон (52)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация