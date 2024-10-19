Работа команды была хорошей, — Пьер Гасли.

Вчера в Остине на гоночной трассе Alpine презентовали свои последние технологические новинки. Единственный экземпляр обновлений был установлен на болид Пьера Гасли, который показал двенадцатое время в квалификации к гонке sprint. Его напарник, Эстебан Окон, остался без обновлений и не смог пройти во вторую часть квалификации, заняв семнадцатое место.

После завершения квалификации Пьер Гасли поделился своими впечатлениями: «Команда проделала отличную работу, готовясь к уик-энду с гонкой sprint в Остине. Сегодня была возможность впервые испытать новые технологии. Сейчас важно дальше изучать поведение машины, собирать информацию и улучшать ее, так как это будет полезно в следующем сезоне.

Стартую среди пелотона, так что будет непросто набрать очки, но мы сделаем все возможное. На гоночной трассе никогда не знаешь, как сложатся события».

Эстебан Окон, занявший семнадцатое место, добавил: «Мы удачно провели тренировку в преддверии квалификации на sprint. Я был близок к выходу во второй отборочный раунд, но не хватило скорости, чтобы пройти дальше».

Окон также отметил, что в гонке sprint всегда есть шанс исправить положение, и он намерен использовать его на полную. «Мы будем продолжать работу, чтобы выяснить, как можно увеличить скорость на нашей машине», - подытожил гонщик.