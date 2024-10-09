Владельцы Суперкаров Оставляют Их, Убегая От Урагана Милтон

Ураган Милтон готовится к высадке на западном побережье Флориды в среду ночью, и официальные лица ожидают огромные разрушения и наводнения. Были изданы приказы об эвакуации для большей части побережья, что означает, что жители покинули все, что не могут взять с собой. В некоторых случаях сюда входят очень дорогие суперкары.

Видеоролики, опубликованные в TikTok, позволяют нам взглянуть на дорогие роскошные автомобили, оставленные владельцами по мере приближения урагана. Ролики показывают ряд за рядом Aston Martin, Lamborghini, Corvette, Ferrari, G-Wagen, Porsche и другие, спрятанные в парковочных гаражах и оставленные на произвол судьбы.

Большинство машин соответствуют автомобильной сцене Флориды - новые, экзотические и ярко окрашенные. Есть парочка выдающихся, которые мы искренне надеемся, что останутся невредимыми после урагана, а именно очаровательный Fiat 500 Jolly и пламенный C3 Corvette.

Парковочные гаражи высоко над уровнем моря - не единственный способ, которым владельцы суперкаров пытаются защитить свои драгоценные имущества. Другое видео, опубликованное в TikTok, показывает владельца C8 Corvette, обертывающего свою машину в гигантскую пластиковую сумку в попытке избежать затопления. Бессмысленно или гениально? Время покажет.

Некоторые владельцы не так удачливы, чтобы иметь доступ к гаражам. Samcrac на YouTube опубликовал видео вчера, показывающее, как они перестраивают свою коллекцию на своем участке достаточно далеко от деревьев, чтобы в случае падения дерева ни одна из их машин не пострадала. Но в противном случае, им придется пережить полную силу урагана. Мы молимся, чтобы 599 выжил.

Не только суперкары оставляют люди. Владельцы, которые не могут убрать свои машины в хранилище или вывезти из района, вынуждены прибегнуть к парковке своих автомобилей в других высоких местах, таких как мосты.

WVUE Fox 8 на Facebook поделился изображением оставленных на мосту, соединяющем Сент-Пит-Бич и Сент-Петербург. Метеоролог Крейг Сетцер поделился другим изображением на X (ранее Twitter), показывающим десятки машин, оставленных на обочине моста в округе Пинеллас, где находится Сент-Петербург.

Берегите себя там, друзья.

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