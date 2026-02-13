Педро де ла Роса: "Наши проблемы невозможно устранить за пять минут"

Педро де ла Роса, бывший гонщик Формулы 1 и нынешний посол команды Aston Martin, в беседе с журналистами издания Marca поделился подробностями о трудностях, с которыми столкнулась команда на недавних тестах в Бахрейне.

По словам де ла Росы, Aston Martin заметно уступает соперникам на данный момент. Он отметил, что, как и Лэнс Стролл накануне, оценивает отставание машины в пределах трёх, четырёх или даже пяти секунд. Тем не менее, представитель команды подчеркнул, что сейчас ключевой задачей является поиск эффективности, а не точное сравнение времён кругов.

Потери времени уже на этой стадии межсезонья заставили команду сосредоточиться на необходимости компенсировать упущенное. На базе ведётся активная работа по поиску решений, команда осознает характер возникших проблем и стремится их устранить.

Де ла Роса подчеркнул, что сложностей не удастся избавиться за короткий срок: процесс требует серьёзной деятельности и оптимизации во многих направлениях. Он выразил уверенность в потенциале коллектива Aston Martin, отметив наличие квалифицированных специалистов, всех нужных ресурсов и современного оборудования для устранения недочётов.

Посол команды напомнил, что за последние годы коллектив значительно вырос: сейчас у него больше возможностей для быстрого реагирования на выявленные недостатки, чем ранее.

Особое внимание в интервью было уделено сотрудничеству Aston Martin с Honda, а также особому статусу заводской команды. По словам де ла Росы, это партнерство предоставляет преимущества, однако в данный момент инженерный состав команды хотел бы получить больше информации о работе силовой установки, чтобы дополнительно проанализировать её по итогам большего числа кругов.

Вопросы, связанные с сложностями отставания на фоне новых регламентов, остаются открытыми. Де ла Роса подчеркнул, что команды предстоит улучшать автомобиль во всех аспектах, поскольку развитие болида требует комплексного подхода.

Завершая беседу, посол Aston Martin обратил внимание на то, что анализировать прошлое в условиях автоспорта не всегда эффективно: важно сосредоточиться на предстоящих задачах и дальнейшем прогрессе команды.