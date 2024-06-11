Педро де ла Роса: Талант Лэнса Стролла — несомненный

Многие критики высказывают свое мнение относительно выступлений Лэнса Стролла на трассе, но по словам посла Aston Martin Педро де ла Росы, канадский пилот обладает уникальным талантом.

Педро де ла Роса подчеркнул: «У Лэнса огромный потенциал. На некоторых участках он даже быстрее, чем Фернандо. Он активно учится у Алонсо, их совместная работа даст результат - вопрос времени, когда Лэнс раскроет свой полный потенциал. Однако стоит помнить, что гонять на этой машине - непростая задача».

«Чтобы продвигаться дальше, Лэнсу необходим хороший результат, например, попадание на подиум. Это придаст ему дополнительную уверенность. Когда Фернандо в Бахрейне стал призером, он просто летал по трассе. Даже такому опытному гонщику, как Алонсо, нужно дополнительное вдохновение», - добавил Педро де ла Роса.

«Многие не осознают, как упорно работает Лэнс: тренируется на симуляторе, взаимодействует с командой, анализирует телеметрию и стремится к совершенствованию. Я лично видел, насколько велика его преданность. С Алонсо они отлично сработались, у них отличные отношения и взаимное доверие», - отметил Педро де ла Роса.