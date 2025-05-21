Почему педаль тормоза стала тугой и требует особого усилия? Специалист Балашов дал разъяснение этого явления

Есть ряд факторов, которые могут привести к тому, что нажатие на педаль тормоза станет затруднительным, утверждает эксперт в области автомобилей Алексей Балашов.

Прежде всего, следует обратить внимание на вакуумный усилитель.

"Проблемы могут быть связаны с разгерметизацией шлангов, повреждением диафрагмы или поломкой насоса", - подчеркнул Алексей.

Также со временем износится сама тормозная система. Необходимо удостовериться, что в системе нет воздуха, а также внимательно следить за состоянием поршней и суппортов. Для этого лучше всего регулярно проходить технический осмотр.

Еще одной возможной причиной может быть использование дешевой и некачественной тормозной жидкости.

Часто затрудненное нажатие на педаль тормоза может быть вызвано ошибками в электронике. Проблемы с блоком управления могут привести к подобным ситуациям при работе систем ABS и адаптивного торможения.

В случае обнаружения подобной проблемы у электромобиля возможны программные сбои или неправильные настройки.

Если вы столкнулись с ситуацией, когда педаль тормоза стала тугой, наилучшим решением будет обратиться к специалистам автосервиса. Быстрое и эффективное торможение - залог вашей безопасности.

Ранее сообщалось о том, что автозавод АвтоВАЗ запустит сервисную кампанию для автомобилей LADA Aura из-за проблем с тормозной системой.

Фото: pxhere.com