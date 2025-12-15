К концу года китайский «параллельный» кроссовер на базе Toyota Corolla стал дешевле

В России продолжают предлагать кроссоверы Toyota Corolla Cross китайской сборки. Новые автомобили доступны в автосалонах Москвы, Твери, Санкт-Петербурга и Краснодара. У дилеров можно найти экземпляры 2024 и 2025 годов выпуска.

По данным редакции CarsWeek.ru, стоимость моделей стартует с отметки 3,3 миллиона рублей без учета скидок, а максимальная цена достигает 3,89 миллиона. Для сравнения, в январе текущего года минимальная цена на этот кроссовер составляла не менее 3,99 миллиона рублей.

В Россию по-прежнему завозят автомобили в одной из топовых комплектаций — Deluxe Edition. В пакете оснащения присутствуют светодиодная оптика, система контроля усталости водителя, 17-дюймовые легкосплавные диски, навигационная система, голосовое управление, кондиционер, мультифункциональное рулевое колесо, адаптивный круиз-контроль, тканевая отделка салона, люк и другие опции.

В Краснодаре местный дилер предлагает единственный экземпляр Toyota Corolla Cross в исполнении Elite Edition (China) 2024 года выпуска. Цена этого автомобиля составляет 3,45 миллиона рублей. На машину распространяется гарантия сроком 2 года или на 75 тысяч километров пробега.



Фото: Carsweek.ru

Все кроссоверы, ввезенные по схеме параллельного импорта, комплектуются 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 169 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. Сборку автомобилей осуществляет совместное предприятие Toyota-FAW. Модель построена на глобальной модульной платформе TNGA, а длина кузова составляет 4,46 метра.

Около трех лет назад на российском рынке были доступны Toyota Corolla Cross из ОАЭ, которые поставлялись под заказ. Эти автомобили оснащались 1,8-литровым атмосферным мотором мощностью 140 лошадиных сил в сочетании с вариатором и передним приводом. Стоимость такой иномарки из Эмиратов составляла 3,35 миллиона рублей.



Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что 21 декабря в Китае состоится премьера совершенно новой Toyota Corolla. Новинка получит гибридную силовую установку, обновленный дизайн экстерьера и доработанный интерьер.

Фото: Auto.ru