Палоу: «Я был очень расстроен, встревожен и рассержен…»

В Лондоне продолжается судебный разбирательство между командой McLaren и испанским гонщиком Алексом Палоу. Стороны ведут ожесточенные дискуссии в зале суда, не скрывая эмоций при обсуждении спорных моментов.

Суть конфликта заключается в том, что McLaren требует от Палоу выплатить десятки миллионов долларов в качестве компенсации. Команда утверждает, что понесла значительный ущерб из-за того, что гонщик отказался выполнять условия контракта.

Алекс Палоу уже выступил на слушаниях и объяснил свои мотивы. По его словам, сотрудничество с McLaren было связано исключительно с надеждой попасть в основной состав Формулы 1. Однако его разочарование оказалось сильным после того, как он узнал о подписании командой контракта с Оскаром Пиастри.

Палоу отметил: «Моей целью было стать участником лучшего в мире чемпионата по гонкам на одноместных машинах. Во время тестов с McLaren Зак Браун сказал мне, что верит, что это возможно, и что он обеспечит все условия для необходимой подготовки. В тот момент я думал, что он говорил искренне.»

Он добавил, что был расстроен, встревожен и рассержен, когда увидел, что McLaren отдала предпочтение другому новичку. После этого, по словам Палоу, во время ужина с Заком Брауном ему сообщили, что решение о контракте с Пиастри принимал Андреас Зайдль.

Палоу также рассказал, что перед сезоном 2024 года команде предстояло сравнить его результаты с показателями Пиастри. Он обратился за консультацией к своим адвокатам, однако Браун заверил, что контракт с Оскаром Пиастри не повлияет на его шансы получить место в Формуле 1.

Тем не менее, испанский гонщик признался, что почувствовал перемены и начал рассматривать возможность продолжения карьеры с Chip Ganassi Racing в IndyCar.

Появились сообщения в СМИ о том, что команда AlphaTauri проявляла интерес к новым кандидатам, и имя Палоу фигурировало в списке претендентов. В июне 2023 года он связался с Хельмутом Марко, который выразил желание видеть Палоу в составе своей команды и поинтересовался, возможно ли его освобождение от обязательств перед McLaren.

Как рассказал Палоу, после личной беседы Брауна с Марко, интерес со стороны последнего к испанскому гонщику пропал.

Рассказанные Палоу события относятся к лету 2023 года. Уже в августе McLaren официально обратилась в суд с иском против испанца. Попытки урегулировать конфликт мирным путем не увенчались успехом. За это время Алекс Палоу стал четырёхкратным чемпионом серии IndyCar, сохраняя позиции в Chip Ganassi Racing.

Будущее судебного процесса в Лондоне остается неопределенным. Эксперты не исключают, что спор может растянуться на длительный срок.