Главная Новости Палоу: «С Ферстаппеном и Алонсо я бы не стал иметь дела»
Новости

Палоу: «С Ферстаппеном и Алонсо я бы не стал иметь дела»

Алекс Палоу начинает сезон IndyCar как фаворит Honda, делится мнением о Формуле 1 и выделяет Алонсо и Ферстаппена в числе сильнейших соперников.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.02.2026, 10:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Алекс Палоу, четырёхкратный чемпион IndyCar, стартует в новом сезоне американской автогоночной серии в статусе одного из главных претендентов на титул. На недавних тестовых заездах, состоявшихся в Аризоне, Палоу показал лучший результат среди пилотов, использующих моторы Honda.

В прошлом году спортсмен защищал цвета коллектива Chip Ganassi Racing и уверенно начал сезон, одержав победу на Гран При Сент-Питерсберга. Перед началом нового сезона Алекс не скрывает, что ставит перед собой такие же задачи.

В интервью испанскому телеканалу Movistar Палоу затронул не только темы, связанные с IndyCar. Он поделился своим мнением о перспективах выступлений в Формуле 1, отметив: «Я не сомневаюсь, что мог бы добиться успеха и в Формуле 1, но знаю, как устроен этот мир: далеко не всегда побеждает лучший или самый быстрый гонщик». По словам Алекса, если бы ему предложили посоревноваться с пилотами чемпионата мира, он бы не был против. Однако среди гонщиков есть двое, с кем бы он предпочёл не бороться напрямую — это Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо.

Пилот также подчеркнул, что Алонсо проявил себя достойно на Indy 500, а Ферстаппен мог бы показать здесь хороший результат. При этом, по мнению Палоу, для многих гонщиков Формулы 1 подобные гонки могли бы стать серьёзным испытанием.

Алекс Палоу напомнил, что его победа в Indy 500 в прошлом году стала одним из самых значимых событий в его жизни.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация