Палоу: «С Ферстаппеном и Алонсо я бы не стал иметь дела»

Алекс Палоу, четырёхкратный чемпион IndyCar, стартует в новом сезоне американской автогоночной серии в статусе одного из главных претендентов на титул. На недавних тестовых заездах, состоявшихся в Аризоне, Палоу показал лучший результат среди пилотов, использующих моторы Honda.

В прошлом году спортсмен защищал цвета коллектива Chip Ganassi Racing и уверенно начал сезон, одержав победу на Гран При Сент-Питерсберга. Перед началом нового сезона Алекс не скрывает, что ставит перед собой такие же задачи.

В интервью испанскому телеканалу Movistar Палоу затронул не только темы, связанные с IndyCar. Он поделился своим мнением о перспективах выступлений в Формуле 1, отметив: «Я не сомневаюсь, что мог бы добиться успеха и в Формуле 1, но знаю, как устроен этот мир: далеко не всегда побеждает лучший или самый быстрый гонщик». По словам Алекса, если бы ему предложили посоревноваться с пилотами чемпионата мира, он бы не был против. Однако среди гонщиков есть двое, с кем бы он предпочёл не бороться напрямую — это Макс Ферстаппен и Фернандо Алонсо.

Пилот также подчеркнул, что Алонсо проявил себя достойно на Indy 500, а Ферстаппен мог бы показать здесь хороший результат. При этом, по мнению Палоу, для многих гонщиков Формулы 1 подобные гонки могли бы стать серьёзным испытанием.

Алекс Палоу напомнил, что его победа в Indy 500 в прошлом году стала одним из самых значимых событий в его жизни.