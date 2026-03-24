Палмер: «Ферстаппен и Mercedes не прекращают переговоры»

Бывший гонщик и эксперт F1 TV Джолион Палмер высказал мнение о будущем Макса Ферстаппена, отметив, что отсутствие борьбы за титул в нынешнем сезоне может подтолкнуть голландца к продолжению переговоров с Mercedes.

По мнению Палмера, команда Red Bull в этом году не сможет завоевать чемпионский титул. Эксперт уверен, что коллективу предстоит проделать огромную работу, чтобы сократить отставание от главных конкурентов. Он отметил, что Макса Ферстаппена вряд ли устроят восьмое место в квалификации или даже подиум, поскольку его цель — побеждать.

Палмер считает, что Ферстаппен будет искать пути для перехода в Mercedes, где, по его оценке, находится самая конкурентоспособная машина. Он предполагает, что Mercedes останется в числе претендентов на титул в ближайшие годы, но руководитель команды Тото Вольфф осознаёт, что период полного доминирования подходит к концу. В связи с этим Вольфф будет стремиться ускорить переговоры с Ферстаппеном.