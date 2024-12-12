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Renault: Отказ от двигателей – это выражение планов

В конце сентября сообщили о том, что после завершения сезона 2025 года Renault завершит выпуск двигателей для участников Формулы 1, и команда Alpine станет приобретать моторы у Mercedes.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2024, 19:22·2 мин
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Фото: F1news.ru

В конце сентября сообщили о том, что после завершения сезона 2025 года Renault завершит выпуск двигателей для участников Формулы 1, и команда Alpine станет приобретать моторы у Mercedes.

Глава команды Alpine, Оливер Оукс, оценил это решение как "заявление о намерениях" в рамках подкаста Beyond the Grid.

Оливер Оукс выразил мнение: "Это было сложное и эмоциональное решение, учитывая, что мы все гордимся статусом заводской команды, и предстоит еще один полноценный сезон. Но это важное заявление о наших намерениях и направлении движения вперед."

"Мы здесь не просто для улучшения статистики. Наша цель - прогресс. Нам нужен лучший двигатель на борту наших машин, чтобы достичь поставленных целей," - подчеркнул он.

Оливер Оукс заявил: "Мы выступаем в гонках для достижения успеха. Я хочу видеть наши машины на передних позициях стартовой решетки. И, как ни странно, нам нужен лучший силовой агрегат, чтобы способствовать прогрессу команды."

"Решение было принято до моего вступления в руководство. Переговоры велись с различными поставщиками, и хотя точных деталей я не знаю, но изначально было ясно, что выбор в пользу моторов Mercedes как клиентского варианта был очевидным. У нас повезло, что Aston Martin выбрал моторы Honda, что сделало Mercedes логичным выбором," - пояснил Оливер Оукс.

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