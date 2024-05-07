Не возможно остановить McLaren, - отметил Зак Браун.

Бывший руководитель многих команд Отмар Сафнауэр высказал своё мнение в подкасте RacingNews365 относительно развития команды McLaren в борьбе с Red Bull. Сафнауэр подчеркнул, что McLaren не должны сбавлять темп разработок, если они нацелены на борьбу за вершину.

Отмар Сафнауэр отметил: «Если вы не побеждаете, но являетесь претендентом на чемпионство, вам нельзя останавливаться. Необходимо убедиться, что ваша машина обновляется чаще, чем у ваших соперников, и что все эти изменения приносят результат. Или же обновления должны быть значительными, чтобы дать заметный эффект. На мой взгляд, McLaren в настоящее время справляется с этой задачей».

Эксперт также отметил, что McLaren в прошлом сезоне столкнулась с трудностями в начале, но затем значительно улучшила свою форму и определила дальнейшее развитие. Это ключевой момент для команды, стремящейся к большим достижениям. По мнению Сафнауэра, важно внедрять на машину все новинки, которые эффективнее работают, чтобы обеспечить прогресс.

От разработки до установки новых деталей на машину проходит от восьми до двенадцати недель, в зависимости от сложности обновлений. Весь коллектив команды принимает участие в этом процессе. Сафнауэр также подчеркнул важность усилий, которые прилагают сотрудники McLaren, отметив, что руководители команды правильно благодарят всем на базе за их огромный вклад в общее дело.